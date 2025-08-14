Segunda víctima mortal en León: Jaime Aparicio y su amigo intentaban evitar que las llamas llegaran a su pueblo

El incendio declarado el martes en León se ha cobrado una nueva víctima mortal. Se trata de Jaime Aparicio Vidales, de 37 años, quien resultó gravemente herido cuando participaba en las tareas de extinción del fuego con su amigo Abel Ramos, de 35 años, que falleció este miércoles. Los dos voluntarios fueron sorprendidos por las llamas en una carretera del término municipal de Nogarejas, en la comarca de Valderías, y no pudieron escapar.

Ellos estaban intentando frenar el avance del fuego en la zona en la que se encontraban con unas desbrozadoras, ajenos a los movimientos del fuego, que les terminó envolviendo y les dejó sin opciones para salir de la trampa mortal. A Jaime le encontraron junto al cadáver de Abel con quemaduras en el 85% de su cuerpo y aunque fue rápidamente trasladado al hospital finalmente no ha podido superar el día de hoy.

Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable. No olvidamos a los heridos ni a los vecinos que sufren el dolor del fuego.

"Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León", ha confirmado en su perfil de X el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. "La amenaza sigue siendo extrema", reconocía después el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misma red social.

Jaime fue trasladado al Hospital de León y posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde se han realizado todos los esfuerzos para intentar salvarle la vida y siguen ingresados varios de los heridos —tres de ellos en estado crítico— en los incendios de la comunidad autónoma. Lamentablemente, se ha convertido en la tercera persona fallecida en tres días como consecuencia del fuego que sigue arrasando España.

Abel Ramos, su amigo

El varón, de 35 años, era constructor y vivía en La Bañeza. Había donado una desbrozadora para ayudar a salvar su pueblo de las llamas. Su muerte ha conmocionado a la provincia de León y al país entero. "Duele el corazón", compartía en la red social X la diputada popular Silvia Franco.

Duele el corazón. No hay palabras suficientes. Me sumo al dolor por esta terrible pérdida.

Todo mi apoyo y cariño para sus seres queridos.

🕊️#León https://t.co/udZiMa5BaN — Silvia Franco 💙 (@silviafranco0) August 13, 2025

"Era una figura clave en el mundo del motociclismo", señalaba este miércoles el Diario de León. "Dejó una huella imborrable en el Motoclub Bañezano, donde se destacó por su dedicación en la organización del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza", añadía.

Mircea Spiridon, la primera víctima

El hombre, de 50 años y nacionalidad rumana, murió horas después de ser rescatado con el 98% de su cuerpo quemado del incendio declarado el lunes en Tres Cantos (Madrid). Cuando se desató el fuego se encontraba trabajando en las instalaciones de la hípica de Soto de Viñuelas y no dudó en arriesgar su vida para salvar a su propietario —de 83 años, al que le unía una gran amistad— y a los animales, que resultaron calcinados.

Era mecánico y —paradojas de la vida— llegó a España hace casi dos décadas tras perder su negocio precisamente en un incendio. Sus amigos pusieron una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para su repatriación y posterior entierro en Tulcea, donde vice su madre, "porque los héroes merecen ser recordados, y sus familias, sostenidas". En menos de 24 horas, lograron recaudar 13.000 euros (muy por encima del objetivo que se habían marcado).

