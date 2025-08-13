Mircea y Abel, dos hombres que perdieron la vida por salvar a los suyos de las llamas

Dos personas han muerto en la oleada de incendios que ha arrasado más de 25.000 hectáreas de territorio en los últimos días. Unas jornadas duras en la que la combinación de altas temperaturas y fuertes rachas de viento ha hecho que las llamas avancen rápido y las tareas de extinción de las llamas se compliquen. El resultado: dos personas han muerto, varias (incluidos dos brigadistas) han resultado heridas y alrededor de 5.000 han sido evacuadas.

Los fallecidos son Mircea y Abel, de 50 y 35 años respectivamente. El primero, de nacionalidad rumana, murió tras ser rescatado con el 98% de su cuerpo quemado del incendio declarado el lunes en Tres Cantos (Madrid). Se trata de un trabajador del centro hípico de Soto de Viñuelas que fue alcanzado por las llamas cuando intentaba poner a salvo a los caballos. El segundo era un constructor español que participaba como voluntario en la extinción del fuego de Valdería (León).

Mircea Spiridon, en Madrid

El hombre rumano era mecánico y llegó a España hace casi dos décadas tras perder su negocio precisamente en un incendio. Cuando se desató el de Tres Cantos se encontraba trabajando en las instalaciones de la hípica de Soto de Viñuelas y no dudó en arriesgar su vida para salvar a su propietario —de 83 años, al que le unía una gran amistad— y a los animales, que resultaron calcinados.

El fuego se propagó rápidamente y llegó hasta él cuando intentaba liberar a los caballos —una veintena—, quedando atrapado entre las llamas. Mircea fue rescatado cuando le quedaba un hilo de vida. Junto al octogenario —que también resultó herido—, fue trasladado al Hospital de La Paz. Pero el rumano tenía el 98% de su cuerpo quemado y finalmente murió.

"En apenas 40 minutos, el fuego avanzó 6 kilómetros y alcanzó la urbanización de Soto de Viñuelas", explicó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. "Una velocidad de avance como nunca habíamos conocido", exclamó ante los medios.

Una campaña de GoFundMe intenta recaudar fondos para la repatriación y posterior entierro de Mircea en Tulcea, donde vice su madre. "Porque los héroes merecen ser recordados, y sus familias, sostenidas", indica la persona que ha puesto en marcha la iniciativa que está cerca de alcanzar los 7.500 euros que se marcó como objetivo.

Abel Ramos, en León

El voluntario fallecido este martes durante las tareas de extinción de incendios en León es Abel Ramos, vecino de La Bañeza. Según informó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, había donado una desbrozadora y junto a otra persona —de 36 años, que también resulto herida— estaba realizando la tarea encomendada cuando fueron sorprendidos por las llamas. "Duele el corazón", compartía en la red social X la diputada del PP por León Silvia Franco.

Consternación por la muerte de Abel Ramos, el voluntario que perdió la vida en el incendio de la Valdería

Duele el corazón. No hay palabras suficientes. Me sumo al dolor por esta terrible pérdida.

Todo mi apoyo y cariño para sus seres queridos.

Ramos y su compañero quedaron rodeados por el fuego en el kilómetro 12 de la carretera del término municipal de Nogarejas, ha confirmado la Subdelegación del Gobierno. Su muerte ha conmocionado a la provincia. El fallecido "era una figura clave en el mundo del motociclismo", señala el Diario de León, "dejó una huella imborrable en el Motoclub Bañezano, donde se destacó por su dedicación en la organización del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza".

