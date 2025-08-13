En menos de 24 horas reúnen más de 13.000 euros para repatriar al fallecido en el incendio de Tres Cantos

En menos de un día, la campaña iniciada "Por la familia de un héroe de Tres Cantos" para ayudar a la familia de Mircea, el trabajador fallecido en el incendio de una hípica en Soto de Viñuelas (Tres Cantos), ha reunido más de 13.000 euros y ha cerrado aportaciones tras superar el objetivo inicial. El dinero permitirá cubrir la repatriación de su cuerpo a su ciudad natal en Rumanía y los gastos del funeral, así como ofrecer apoyo económico adicional a sus allegados.

Una respuesta inmediata de solidaridad

El pasado 11 de agosto, un incendio afectó a varias zonas de Tres Cantos, especialmente a la hípica en la que trabajaba Mircea. Durante el siniestro, acudió a la llamada de auxilio del propietario para intentar salvar a los caballos. Esa decisión le puso frente a las llamas y le causó quemaduras en el 98% del cuerpo.

Tras ser rescatado, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario La Paz de Madrid. Según informó el alcalde de la localidad, Jesús Moreno, su situación era muy grave desde el ingreso, y finalmente no pudo superar las heridas.

Iniciativa vecinos

La iniciativa de recaudación fue organizada por María Requejo, vecina de Tres Cantos y amiga de la familia, a través de la plataforma GoFundMe. El beneficiario directo es Mario Spiridon, hijo de Mircea, quien recibirá el importe íntegro en su cuenta bancaria.

El objetivo inicial era costear el traslado del cuerpo hasta Tulcea, en el sureste de Rumanía, donde vive la madre del fallecido. En menos de 24 horas, la respuesta ciudadana hizo posible reunir la cantidad necesaria y superarla, lo que permitirá destinar parte de lo recaudado a otras necesidades urgentes de la familia.

Un agradecimiento colectivo

En un mensaje dirigido a todos los participantes, la organizadora expresó su agradecimiento "de todo corazón" por la ayuda recibida, señalando que la solidaridad mostrada ha sido "un verdadero abrazo colectivo" en un momento de gran dificultad.

La campaña ha finalizado por transparencia y responsabilidad, garantizando que todo lo recaudado será transferido a la familia. El gesto, que ha unido a vecinos, conocidos y personas anónimas, permitirá que Mircea sea enterrado en su tierra natal y junto a los suyos.