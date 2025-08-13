Diez vehículos resultaron afectados este martes, 12 de agosto, en un incendio declarado en el aparcamiento del centro comercial intu Xanadú, en el municipio madrileño de Arroyomolinos. Las llamas se originaron en uno de los coches estacionados y se propagaron a otros nueve vehículos, según informó el 112. Afortunadamente el fuego no provocó daños personales.

El aviso se recibió a las 19:30 horas y hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, los efectivos se encontraron con un incendio "muy evolucionado" que obligó, como medida preventiva, a confinar temporalmente a los clientes en el interior del centro comercial, con la colaboración del personal del propio complejo.

Las llamas no llegaron a afectar ni a la vegetación de la zona ni a la estructura del edificio. Aunque pocos minutos después de que se originara, se especulaba de que fuera causa de un coche eléctrico, El Periódico ha confirmado que fue causa de una colilla lanzada por un usuario a un trozo de césped seco. No obstante, este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente.