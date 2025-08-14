¿Se dice "incendio extinguido" o "incendio extinto"? La RAE lo deja claro

En el uso cotidiano, es frecuente encontrar dudas sobre si decir "extinguido" o "extinto" para referirse a algo que ha dejado de existir. Aunque ambas palabras comparten un origen etimológico relacionado con la desaparición, la Real Academia Española (RAE) establece diferencias claras entre ambas formas.

Extinto

La palabra "extinto" proviene del latín exstinctus y se utiliza como adjetivo. Sirve para describir algo que ha desaparecido por completo, como una especie, una lengua o una civilización. También puede emplearse como eufemismo para referirse a una persona fallecida: "El extinto presidente", "mi extinto abuelo". Algunos ejemplos correctos serían: "La especie está extinta" o "El volcán, hoy extinto, fue activo durante siglos."

En todos los casos, "extinto" funciona como calificativo que señala un estado o condición, no una acción.

Extinguido

Por su parte, "extinguido" es el participio del verbo "extinguir", que significa poner fin a algo, apagarlo o hacerlo cesar. Se usa para construir formas verbales compuestas o en oraciones pasivas: "Los bomberos han extinguido el incendio" o "La deuda fue extinguida por completo."

En este caso, el énfasis está en la acción que se ha realizado, no en la condición resultante.

¿Son intercambiables?

No. Aunque en algunos contextos parezca que pueden sustituirse, la RAE insiste en que cada forma tiene su función:

"Extinto" describe el estado final de algo.

describe el estado final de algo. "Extinguido" indica la acción de extinguir realizada sobre algo.

Por ejemplo, decir "El fuego está extinto" es menos natural que "El fuego ha sido extinguido" o "El fuego está extinguido", ya que el incendio se entiende como una acción apagada más que como un estado permanente.

La confusión surge con frecuencia en el ámbito de la biología o el medioambiente. Se habla de "especies extinguidas" cuando lo más adecuado es "especies extintas", porque lo que se describe es su estado actual de desaparición, no el hecho puntual de haber sido eliminadas.

En cambio, en un contexto técnico o jurídico, como la cancelación de un contrato o la anulación de una obligación, lo correcto suele ser "extinguido": "El contrato fue extinguido por mutuo acuerdo".