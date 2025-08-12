¿Se escribe "quiosco" o "kiosco"? La RAE lo deja claro

En el paisaje urbano de España todavía sobreviven, aunque cada vez con menor presencia, esos pequeños establecimientos donde se venden periódicos, revistas, cromos o golosinas. La pregunta, sin embargo, no es solo si quedan muchos o pocos, sino cómo se escribe correctamente: ¿"quiosco" o "kiosco"?

La Real Academia Española (RAE) aclara que ambas formas son correctas, pero recomienda "quiosco" por ser la más acorde con la ortografía del español. La palabra llegó a nuestro idioma desde el francés kiosque, y de ahí surgieron dos adaptaciones válidas: una que conserva la k original, "kiosco", y otra que la sustituye por la grafía qu, "quiosco", más propia del sistema ortográfico en vigor.

¿"Kiosco" con k está bien escrito?

En cambio, la RAE desaconseja el uso de "kiosko", una forma minoritaria y con una segunda k no justificada por su origen. "En ningún caso es admisible", precisan desde la institución.

La recomendación se extiende también a las formas derivadas. Así, para referirse a la persona que atiende uno de estos negocios, lo más apropiado es escribir "quiosquero", aunque "kiosquero" también se considera válido.

Consultas de la semana | ¿«Quiosco» o «kiosco»? La forma más acorde es «quiosco», pero también se admite «kiosco». Se desaconseja «kiosko», forma minoritaria y con una segunda «k» no justificada por la etimología inmediata de la voz (del francés «kiosque»). pic.twitter.com/NYh015QlAH — RAE (@RAEinforma) August 2, 2019

Por ejemplo, en una frase correcta diríamos: "El quiosquero del barrio me guardó el último ejemplar de la revista", aunque también sería aceptable: "El kiosquero del barrio…". Lo que nunca debería escribirse es "kioskero" o "kiosko".

En definitiva, la RAE recuerda que "quiosco" es la forma preferente, "kiosco" es válida y "kiosko" no debería usarse. Un recordatorio para que, la próxima vez que vayamos a por el periódico, no dudemos en cómo escribirlo.