¿"Adscripto" o "Adscrito"? La RAE resuelve la duda

El verbo "adscribir", que significa inscribir, asignar o asociar algo o a alguien a un cargo, servicio o función concreta, presenta dos participios aceptados: "adscrito" y "adscripto". Por ejemplo, el agente de policía fue adscrito a la unidad de delitos informáticos para reforzar las investigaciones en curso.

Según la Real Academia Española (RAE), "adscrito" es la forma más común y extendida en el español culto de la mayor parte del mundo hispanohablante. Sin embargo, "adscripto" conserva plena validez y sigue empleándose en países del Río de la Plata, como Argentina, Uruguay y Paraguay, donde se mantiene la grafía etimológica con "p".

¿"Adscripto" o "Adscrito"? La RAE avala ambas formas, pero una es mayoritaria

Ambas variantes pueden emplearse en los mismos contextos. Por ejemplo, se puede decir "un profesor adscrito al departamento de Historia" o, en la forma rioplatense, "un profesor adscripto al departamento de Historia". Lo mismo ocurre en femenino ("adscrita" / "adscripta") y en plural ("adscriptos" / "adscritos").

Es importante recordar que, aunque en la pronunciación cotidiana a menudo no se marque la "d", esta no debe suprimirse en la escritura. Además, el sustantivo que designa la acción, "adscripción", mantiene la "p" en todas las zonas hispanohablantes, y formas como ascrición o ascrito sin "d" son incorrectas.

En definitiva, la RAE reconoce la validez de ambas formas, pero recomienda "adscrito" como opción preferente en el uso general, dejando "adscripto" como una variante plenamente legítima en contextos regionales.