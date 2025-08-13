Puente no pide perdón, justifica sus mensajes y se presenta como víctima: "Estoy siendo lapidado"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rehusado pedir perdón por sus polémicos mensajes en la red social X, en los que ridiculizó la gravedad de los incendios que han arrasado Castilla y León, afectando a miles de personas. Su comentario "en Castilla y León está calentita la cosa" ha sido defendido por el propio Puente, que ha reaparecido públicamente junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para justificar su actitud. "No me he cachondeado ni he hecho ninguna broma", ha deslizado.

Lejos de mostrar la más mínima autocrítica o sensibilidad ante la tragedia, Puente ha rechazado tajantemente la posibilidad de disculparse, evidenciando una preocupante falta de responsabilidad institucional y respeto por los afectados. "Si alguien cree que yo voy a dar un paso atrás en mi labor de reivindicar que los gobiernos del PP tengan responsabilidad, se equivoca. No voy a dar ningún paso atrás. Voy a seguir actuando conforme a mi conciencia", ha declarado el ministro, reafirmando su postura y escudándose en el enfrentamiento partidista.

Puente ha justificado sus polémicas declaraciones asegurando que su manera de expresar "indignación" es a través de la "ironía" y el "sarcasmo". Ha quitado peso a los mensajes publicados en redes sociales, argumentando que "no son ellos los que apagan los incendios", y que "si han servido para poner el dedo en la llaga, bienvenidos".

Una vez más, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra los gobiernos del Partido Popular, asegurando que "no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando". Además, criticó al presidente de Castilla y León por su ausencia durante los primeros días de los incendios. Lejos de asumir responsabilidad, el ministro se ha presentado como víctima, afirmando que está siendo "lapidado" y que se le aplica la "ley del embudo" con "demagogia". "Cuando uno exige responsabilidades a algún gobernante del PP" hay "un ejército de personas, medios de comunicación, etc., que salen a lapidarte, aunque estés pidiendo lo mismo que piden ellos cuando están en la oposición", ha sentenciado.