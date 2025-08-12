España es un homenaje a Nerón. Mientras escribo, arden Toledo y Cáceres, Orense, Navarra, Cádiz, Zamora, León y Madrid. Los evacuados se cuentan por miles y un hombre murió este martes tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos. El Ministerio de Interior ha decretado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem). Los bomberos, esquilmados, intentan contener a un Hefesto vigoréxico que no hace prisioneros, los paisanos se defienden como pueden –la alcaldesa de Congosta (Zamora), socialista, declara en El Norte de Castilla: "Los propios vecinos cogimos las mangueras, nos sentimos muy abandonados"– y los políticos, bueno, o bien interrumpen sus vacaciones, como el abnegado tardío Mañueco, o bien tuitean con salfumán, como Óscar Puente.

El titular de la cartera de Transportes, quien, según Grok, "dedica al menos 3-4 horas diarias a X", ha desplegado nuevamente su agudeza y su sectarismo en la citada red social para sacar tajada política de la insaciable hidra de fuego que devora al país nuestro. Mientras paisajes, casas, animales y, desde el martes, seres humanos fenecen en esta manifestación multipolar del Infierno, el ministro Puente, libre de escrúpulos y ebrio de faltas de ortografía, ha sulibeyado a su feligresía virtual con una batería de chistes de mal gusto, barnizados con su habitual ironía, delicada como el gotelé, porque reprimir el instinto…, ¿qué digo instinto?, el genio de este cráneo previlegiado debiera ser pecado y/o delito, y si los 5.000 evacuados de Castilla y León, los 2.000 de Cádiz y los en torno a 200 del norte de Madrid no se ríen con sus chanzas, pues peor para ellos. Se les despacha con un "Disculpen las mejoras", y a pastar.

El repertorio de Ignatius Puente es inefable: "Queréis libertazz (sic), pocos impuestos y servicios de bomberos bien dimensionados. Y claro, todo no se puede"; "En CyL está calentita la cosa", "Este –el incendio de Tarifa– le pilla más cerca –a Mañueco– que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma". Jo, jo, jo, me parto la caja de velocidades. El pasado sábado, la ministra de Universidades, Diana Morant, pedía en X "recuperar la humanidad" e instaba a la reflexión después de que intentara suicidarse el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de los daños provocados por la dana última de Valencia, José María Ángel Batalla, quien dimitió tras revelarse que, presuntamente, falsificó un título universitario para ser funcionario. El socialista vallisoletano no se ha dado por aludido. Cómo se va a poder recuperar algo que nunca se ha tenido. Y no me refiero a la gracia.

Harto conocido es que, como ministro de Transportes, Puente es un zanguango. Resaltarlo aburre, pero van, como muestra, dos botones recientes: este lunes, Business Insider publicaba que de los más de 1,32 millones que circularon en España en 2024, 218.000 sufrieron algún tipo de retraso, o sea, 598 trenes al día, y este domingo, según Diario de Sevilla, 427 pasajeros estuvieron atrapados en un Alvia durante tres horas por Almodóvar del Río (Córdoba) con temperaturas de 40 grados, sin agua y sin aire acondicionado.

Vale, ¿y qué? Conviene recordar que el otrora alcalde de Valladolid no fue reclutado por el marido de Begoña por ser un brillante estadista, sino para ejercer, ya desde la fallida sesión de investidura de Feijóo, como el trasunto sanchista de Diosdado Cabello, como el defensa central que parte tibias sabedor de que el árbitro negreiro jamás le mostrará la tarjeta roja. No ha sido convocado para enderezar tuertos, sino para morder y no soltar, y hay que reconocerle que, en este sentido, se está ganando el pan como ningún otro lacayo del, como él mismo dijo, "puto amo". Hasta la fecha, su gran éxito ha sido liderar la decapitación política de Noelia Núñez, y el Cerbero de Pucela quiere más. "Los tweets de Óscar Puente", señala Alberto Sotillos, olvidado excandidato a la secretaría general del PSOE, "si no es cesado o se le exige una disculpa, significa que son avalados por el Presidente". Veremos cuánto tarda Sánchez en subirle el sueldo.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.