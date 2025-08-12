El presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido durante la madrugada y la mañana de este martes las dos últimas reuniones del CECOPI autonómico para dar cobertura a la situación extrema que vive la comunidad autónoma que preside, en la que hay 69 incendios activos y más de 3.700 personas que han sido evacuadas de sus casas por el riesgo de incendio en las provincias de León y Zamora. Todo ello, horas después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijese en X que el presidente castellanoleonés estaba de vacaciones en Cádiz.

Así, Mañueco ha respondido a Puente desde León tras la segunda reunión del CECOPI este martes aseverando que le avergüenzan las palabras de Puente en las que hacía, a su juicio, un uso "frívolo del sufrimiento" de los afectados por los incendios que asolan al país para atacar a sus contrincantes políticos. Por ello, ha recordado a Puente que "no todo vale" en política después de que este bromease con el fuego en Tarifa.

"No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente", ha espetado antes de asegurar a los españoles que no se dejen llevar por la impresión de que los castellanoleoneses piensan igual que el dirigente socialista: "Quiero decir a los españoles que en Castilla y León o en Valladolid no todos somos como Óscar Puente". De esta forma, ha explicado que, aunque el incendio haya coincidido con sus vacaciones, este las ha cancelado de manera "inmediata" y se ha trasladado a Castilla y León para dar cobertura a los incendios declarados; al contrario de lo que deslizaba Puente.

69 incendios y 3.700 personas evacuadas

"Se ha constituido el CECOPI autonómico, que, como saben, ha sido motivado por el incendio que empezó en Zamora y que ha traspasado la frontera de Zamora hacia León", explicaba en las últimas horas de este lunes el líder de los populares castellanoleoneses en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, donde tuvo lugar la primera reunión del CECOPI. En ellas, también ha agradecido la labor tanto al personal de emergencias como a las instituciones que están coordinadas en el organismo.

En este sentido, ha mostrado su solidaridad para con aquellas personas que han sido desalojadas y que han perdido bienes materiales a causa del fuego, a las que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "va a reconstruir todo aquello que se haya perdido". Por ello, ha trasladado un mensaje de "esperanza" a los castellanoleoneses y ha dicho que ya se está trabajando para evaluar daños con el objetivo de reponerlos cuanto antes: "No vamos a dejar a nadie atrás".

En este marco, ha detallado el orden del día del CECOPI y ha explicado que se han desalojado en total 23 localidades a causa el mayor incendio que en estos momentos se encuentra activo, el que se encuentra entre la provincia de León y de Zamora. Este ha obligado a buscar alojamiento para 3.780 personas.

Rifirrafe con Puente

El presidente de Castilla y León presidía esta reunión horas después de haber sido atacado por Puente por, según él, estar de vacaciones en la provincia de Cádiz durante este lunes y no volver a la comunidad que preside. "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma –Moreno—", ha espetado el dirigente socialista respondiendo a una información sobre el incendio declarado en la costa gaditana recriminando a Mañueco que no estuviese sobre el terreno quemado en Zamora.

Este tuit ha sido borrado posteriormente, aunque no ha sido el único que Puente ha dedicado a Mañueco este lunes, ya que le ha escrito hasta dos tuits más recriminándole que esté, según Puente, de vacaciones en Cádiz. En concreto, el titular de Transportes ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había asegurado estar en contacto con el presidente de los populares castellanoleoneses para seguir el avance de los incendios declarados en Castilla y León: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso".

El tercer tuit dedicado al presidente de esta comunidad ha sido respondiendo directamente a Mañueco, que aseguraba estar "centrado" en los trabajos de extinción: "¿Centrado? Estás un poco al sur".