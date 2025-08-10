Las Médulas, alcanzadas por un incendio que obliga a evacuar a 800 vecinos

El paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, se ha visto afectado por las llamas del incendio declarado en la localidad de Yeres, avivado por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, en León han sido evacuadas por la Guardia Civil 400 vecinos de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que la Policía Nacional ha hecho lo mismo con una veintena de personas de Montes de Valdueza, localidad que pertenece al término municipal de Ponferrada, además de las 35 de Yeres, cuyo desalojo se había producido con anterioridad.

Esta tarde, aparte del incendio en el paraje de las Médulas, se han declarado otros dos graves: en Zamora, en Molezuelas de la Carballeda, con unos 850 evacuados, y otro en Palencia, en la localidad de Resoba, en plena Montaña Palentina.

Incendios provocados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que, según han apuntado los expertos, varios de los incendios que afectan a la región podrían ser provocados.

En una publicación en su perfil de la red social X, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que está "centrado" en los trabajos de extinción de los incendios forestales tanto en León como en Ávila, Palencia y Zamora.

Estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia. Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 10, 2025

Asimismo, ha informado de que serán "implacables" con los autores de estos "atentados contra la vida y la seguridad de las personas y del patrimonio histórico y natural".

Fernández Mañueco también ha agradecido a los que "están luchando contra el fuego" en los distintos puntos de la Comunidad y ha pedido "mucha precaución a todos", "especialmente a los vecinos de las zonas afectadas". Por último, ha garantizado que la "Junta ayudará a reconstruir los bienes afectados, públicos y privados".