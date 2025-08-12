El PP pide la dimisión de Puente tras sus "insensibles" bromas sobre los incendios que devoran el país

Este lunes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizó un episodio impropio de un cargo público al utilizar las redes sociales para lanzar comentarios denigrantes sobre los incendios que afectan a varias zonas del país. En particular, dirigió sus críticas hacia la gestión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, utilizando un tono burlón que desentona con la gravedad de la situación.

El ministro incluso publicó, y posteriormente borró, un mensaje en la red social X en el que hacía alusión al incendio de Tarifa, que ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas y ha dejado a cientos de afectados: "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", afirmando que Mañueco se encontraba de vacaciones en el sur.

Ante esta muestra de deshumanización, y tras la declaración de la fase de preemergencia por incendios en varias comunidades por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno el cese inmediato de Óscar Puente. "Si un ministro de mi Gobierno se permitiera bromear sobre el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería destituido de forma inmediata", ha sentenciado Feijóo.

Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo… pic.twitter.com/zIduaskXIA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

"Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo", ha sentenciado Feijóo, en referencia a los comentarios de Óscar Puente, quien se ha permitido decir frases como: "en Castilla y León está calentita la cosa".

Otros dirigentes del Partido Popular, como la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, han calificado a Óscar Puente de "frívolo" e "incompetente", y le han instado a presentar su dimisión de manera inmediata.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado duramente al ministro Óscar Puente, asegurando que "no respeta a los españoles", y ha añadido que "con el fuego y las desgracias, bromitas las justas".

Con el fuego y las desgracias, bromitas las justas. Y si quien las hace es ministro de España, como @oscar_puente_, esa responsabilidad le viene muy grande. Ni gestiona los trenes, ni respeta a los españoles. pic.twitter.com/4gLBy33lJ3 — Cuca Gamarra (@cucagamarra) August 11, 2025

En redes sociales, el vicesecretario del PP, Jaime de los Santos ha expresado una fuerte indignación ante lo que considera una actitud insensible del ministro Óscar Puente, a quien acusa de hacer "chistes sobre una tragedia" que afecta a muchas personas. Califica esa actitud de "repugnante" y responsabiliza también al presidente del Gobierno, al decir que "ni Puente tiene vergüenza ni quien lo mantiene en el cargo".

Es repugnante que un ministro de España haga chistes con la tragedia de tantas y tantas personas que hoy lloran. Hace mucho que deberían haberle echado del consejo de ministros; por mil razones. Pero ni @oscar_puente_ tiene vergüenza ni quien lo mantiene en el gobierno. — Jaime M. de los Santos (@DELOSSANTOSLEAL) August 11, 2025

En lugar de disculparse con las miles de personas afectadas por los incendios, el ministro Puente ha seguido utilizando su perfil de X para hacer política partidista y atacar al Partido Popular.

Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido. https://t.co/jO6ZDu8Anu — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

La pregunta que cabe hacerse hoy en CyL es qué ha cambiado desde los incendios que asolaron Zamora en 2022. Han sido 3 años para mejorar los dispositivos de prevención y extinción. ¿En qué se ha mejorado? Porque la actitud del gobierno autonómico es la misma o peor. — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 12, 2025

De este modo, el ministro Puente prolonga la polémica en lugar de mostrar una actitud institucional y empática hacia las víctimas de la devastación causada por los incendios.