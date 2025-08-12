Óscar Puente enloquece contra el PP y ridiculiza los incendios mientras la ciudadanía está en vilo

En medio de una catástrofe que arrasa de norte a sur el territorio nacional, con familias evacuadas y miles de hectáreas consumidas por el fuego, especialmente en Castilla y León y Andalucía, el ministro de Transportes ha decidido mostrar su peor rostro en redes sociales. Mientras familias y turistas continúan evacuadas por la virulencia del fuego, Óscar Puente ha optado por instrumentalizar la tragedia para hacer partidismo.

¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

En lugar de mostrar empatía o responsabilidad institucional, ha aprovechado la desolación ciudadana para atacar al Partido Popular con comentarios tan desafortunados como: "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita".

Estas palabras fueron dirigidas a Alberto Núñez Feijóo, quien, a través de redes sociales, había informado estar en contacto con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para seguir la evolución de los incendios que afectan gravemente a la comunidad. "Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados" recogía Feijóo.

Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", escribía el ministro de Transportes ridiculizando una tragedia que mantiene a miles de personas en vilo. Incluso llegó a borrar un mensaje en su perfil de X donde hacía referencia al incendio en Tarifa: "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma". Con esta frase, Puente desató la indignación de los andaluces.

Ante estos comentarios y la posterior eliminación de este en particular, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado a Puente de "frívolo" e "incompetente", al tiempo que le ha instado a presentar su dimisión.

Tras la evacuación de más de 2.000 personas en Tarifa, con las llamas aún fuera de control en Chandreja de Queija (Orense), un frente especialmente virulento en Las Médulas que ha obligado a desalojar cinco pueblos, y la declaración del nivel 2 de emergencia por un incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos, cabría esperar de los responsables públicos altura institucional y un mínimo de sensibilidad. Sin embargo, Puente ha considerado oportuno utilizar sus redes sociales no para informar, coordinar o solidarizarse con los afectados, sino para cargar contra las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

En plena emergencia, mientras se multiplican los focos de fuego en varios puntos del país y miles de ciudadanos ven sus vidas alteradas o sus bienes en peligro, el ministro ha optado por la provocación.

Castilla y León se quema. Hace 4 días hay Cecopi y Mañueco de Vacaciones en Cádiz y el Consejero en Gijón. Seguro que la fachosfera, para la que los rojos no podemos estar un sábado de agosto de vacaciones, está preparando ya el artículo correspondiente. ¿A que si? pic.twitter.com/IWqHca0UhL — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

¿Centrado? Estás un poco al sur. https://t.co/Bb3gJdB0tD — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

"¿Centrado? Estás un poco al sur", replicó Puente en respuesta a Mañueco, quien afirmaba estar "centrado en los trabajos para la extinción de los incendios". El presidente agradecía la labor de quienes "luchan contra el fuego" y pedía "precaución".

El ministro también ha entrado al choque con el diputado del PP, Jaime de Olano.

Estos otros dos no los difundes, Jaime. El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas. https://t.co/AyNFh5iyVk pic.twitter.com/KwlsRJ7hxN — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

El diputado del PP respondió a los comentarios de Puente acusando al "sanchismo" de ser un "estercolero ético", en referencia al grave incendio en Castilla y León y a lo que calificó como una burla por parte de Óscar Puente. Lejos de quedarse callado, Puente contraatacó: "Quien se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas". Así se expresaba el ministro Puente mientras muchas personas están perdiéndolo todo.