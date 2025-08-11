Los 800 vecinos desalojados de Las Médulas "todavía no pueden volver" a sus casas

Con temperaturas asfixiantes, los trabajos para apagar varios incendios continúan en distintas zonas de España. En Castilla y León, uno de ellos, originado el sábado en Yeres (El Bierzo, León), afecta al paraje natural de Las Médulas, corazón turístico de la comarca declarado Patrimonio de la Humanidad, lo que ha obligado a evacuar a cientos de personas. Situación similar se vive en Zamora, donde otro fuego ha forzado también el desalojo de varios centenares de vecinos, tal y como informa EFE.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha declarado este lunes en Es la mañana de Federico de esRadio que sólo en la provincia de León, "ahora mismo", hay once incendios activos y 800 personas han sido "evacuadas o confinadas".

Diego ha reconocido que la provincia ha vivido "un fin de semana duro y complejo". La situación, marcada por la "vegetación fina" y la "humedad muy baja", hace que las labores de extinción dependan en gran parte de la evolución de la climatología.

Aunque todavía no se dispone de una evaluación de los daños, Diego ha subrayado que lo prioritario fue "poner a salvo a las poblaciones afectadas", especialmente a los vecinos de Las Médulas. "Lo importante es que no hubo ningún daño personal", ha recalcado.

En total, alrededor de 800 personas han sido evacuadas o confinadas en los municipios de Borrenes, Carucedo, Puente Domingo Flórez y Benuza. "Todavía no pueden volver. En las próximas horas informaremos cuándo podrán regresar a sus casas", ha señalado el delegado, quien ha insistido en que la seguridad de los vecinos es la prioridad.

Incendios en Zamora y en Palencia

El domingo por la tarde, aparte del incendio en el paraje de Las Médulas, se declararon otros dos graves: en Zamora, en Molezuelas de la Carballeda, con unos 850 evacuados, y otro en Palencia, en la localidad de Resoba, en plena Montaña Palentina. Además, la Junta de Castilla y León ha tenido que activar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un nuevo incendio en Villaverde de los Cestos, en el municipio de Castropodame, y que suma el quinto gran fuego que sufre León el mismo día.