Glovo pone en duda su continuidad en España por las multas millonarias de la 'Ley Rider'

Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de la empresa de reparto en España por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral y la reclasificación de sus riders como trabajadores por cuenta ajena en lugar de su consideración como trabajadores autónomos.

"Con respecto a los riesgos de reclasificación existentes de los repartidores en la filial consolidada del grupo Glovoapp23 España, que pueden exponer a esta filial a cargas sociales adicionales y sanciones, destacamos que, si estos riesgos se materializaran de forma integral, dichos pagos no podrían satisfacerse dentro de sus actividades comerciales operativas sin el apoyo financiero adicional de Delivery Hero. En consecuencia, existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo España para continuar como empresa en funcionamiento", advierte la empresa.

A 31 de julio, la Seguridad Social ha reclamado a Glovo el pago de 450 millones de euros en concepto de multas y cotizaciones sociales por la reclasificación de sus repartidores, a los que la Ley Rider española exige considerar trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Según consta en el informe de resultados del primer trimestre del año de Delivery Hero, propietaria de Glovo, en julio de este año comenzó a recibir las decisiones definitivas de reclasificación laboral de sus repartidores por parte de las autoridades españolas, exigiéndole el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

No obstante, esta cifra podría quedarse corta. La compañía calcula que, "si los tribunales españoles reclasificaran a la flota de repartidores como empleados, el Grupo podría enfrentarse a reclamaciones en España por cotizaciones a la Seguridad Social, recargos por mora y multas, así como reclamaciones de IVA por un importe total de entre 520 y 860 millones de euros aproximadamente", apunta la empresa.

Glovo quiere mantener su modelo

La plataforma alemana asegura que Glovo no reconocerá las reclasificaciones, sino que mantiene la posibilidad de seguir defendiendo la condición de autónomos de sus repartidores a través de todas las instancias disponibles, "cumpliendo con las solicitudes de pago en la segunda mitad de 2025".

"Aunque Delivery Hero se esfuerza por cumplir plenamente la normativa en cada país, la situación jurídica de los trabajadores de plataformas es una cuestión controvertida a nivel normativo, ya que las características de este tipo de trabajo relativamente nuevo no se ajustan a las definiciones de empleado", alega la empresa.

En cualquier caso, Delivery Hero afirma que no ha reconocido ninguna provisión en sus cuentas, ya que considera que la reclasificación de la flota de repartidores "no es probable" y defenderá cualquier caso judicial que se presente.

La demanda de Just Eat

De hecho, Glovo ya se enfrentó en España a una demanda interpuesta por Just Eat por competencia desleal, que fue desestimada por un Juzgado de Barcelona el pasado julio.

Just Eat reclamaba 295 millones de euros a Glovo por presuntamente contratar a sus riders como falsos autónomos. Sin embargo, en la sentencia del pasado julio, el juez consideró que la filial de Delivery Hero actuó siempre "dentro de la legalidad" y que los contratos desde 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores, permitiendo estos servicios en régimen de autónomo.

En el fallo, el juez indicó que ambas empresas presentan modelos de negocio diferentes y que si Glovo no hubiera contratado repartidores autónomos, el coste por pedido hubiera sido igual que el incurrido por Just Eat. Sobre esta cuestión, Delivery Hero no ha querido revelar más información porque consideran que emitirla podría "perjudicar gravemente la posición del grupo" en este litigio.

Previsiones a la baja

Según su cuenta de resultados difundida este jueves, la plataforma alemana propietaria de Glovo facturó 7.185,8 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más si se incluyen ajustes por motivos de inflación.

La división en la región de Asia reportó a la compañía 2.175,5 millones de euros y la de Oriente Medio y Norte de África, 1.991,7 millones de euros, un 10,5% más y un 22,3% más que un año antes, respectivamente.

Europa aportó 1.166,1 millones de euros, un 28,9% más, y el continente americano otros 512,6 millones de euros, un 21% más. A estas cantidades habría que sumar 1.521,2 millones de euros por la integración vertical de operaciones y detraer 181,3 millones de euros por consolidaciones.

La multinacional ha revisado a la baja sus previsiones para 2025. Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se quedará entre los 900 y 940 millones de euros frente al rango previo de 915 a 1.025 millones de euros. El 'cash flow' será de 120 millones de euros, 80 millones menos.

No obstante, los ingresos deberían repuntar entre un 22% y un 24% en valores comparables, mejor que la mejora del 17% al 19% que en la estimación inicial.