La farsa de la condonación de deuda de Sánchez: el cálculo socialista duplica el dinero perdonado a Cataluña

La falsa condonación de la deuda pública autonómica pactada entre Pedro Sánchez y el separatismo catalán no sólo viola cualquier principio económico o de igualdad de trato. Es que, además, su regla de cálculo es una farsa diseñada para dar a Cataluña literalmente el doble que lo que le habría correspondido incluso aceptando una condonación, pero en base a principios de igualdad de trato entre regiones.

Los datos figuran en un informe de FEDEA, desarrollado por el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente. Consiste en una propuesta "más equitativa", según su propia definición, que el planteamiento de Hacienda para redistribuir una parte de la deuda de las comunidades autónomas, con un reparto que beneficiaría a las regiones infrafinanciadas: Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Y no para beneficiar a las que cuentan con recursos suficientes, como es el caso de Cataluña. Y es que la medida del Gobierno tan sólo premia a la Generalidad catalana por su apoyo al Gobierno pese a haber disparado su deuda por el empeño separatista y el derroche público.

La estrategia

La metodología impulsada por la vicepresidenta María Jesús Montero para teóricamente condonar -no es realmente una condonación porque la deuda no se extingue, tan sólo cambia de manos- más de 80.000 millones de deuda incluye teóricamente varios conceptos, entre ellos, el endeudamiento comparado entre la crisis de 2008 y los años de la pandemia y la supuesta infrafinanciación de las comunidades. El Ministerio de Hacienda también premia a las comunidades que han ejercido competencias normativas para subir el IRPF entre 2010 y 2022.

En base a esta metodología de Hacienda, Cataluña debe ser una de las grandes premiadas, ya que el Estado puede llegar a asumir más de 17.000 millones.

Pues bien, el mecanismo alternativo que propone FEDEA en base a la infrafinanciación y la población ajustada beneficiaría a Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, que verían incrementado su perdón de la deuda.

En concreto, Andalucía sería la comunidad a la que más deuda autonómica se le perdonaría, hasta 22.176 millones, seguida de la Comunidad Valenciana, con 18.444 millones de euros. La tercera de este ranking sería Cataluña, con 9.139 millones de euros, una cifra muy alejada de los 17.104 millones que inicialmente se calcularon y que ahora ya han crecido por el continuo aumento de deuda.

Con el planteamiento de FEDEA, después de estas tres regiones estarían Madrid (7.708 millones); Murcia (5.069 millones); Castilla-La Mancha (4.289 millones); Galicia (3.575 millones); Castilla y León (3.248 millones); Canarias (2.655 millones); Aragón (1.722 millones); Extremadura (1.392 millones); Baleares (1.370 millones); Asturias (1.344 millones); Cantabria (721 millones) y La Rioja (400 millones).

Hay que recordar que la Generalidad catalana claramente no ha tenido ningún incentivo para controlar su endeudamiento desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Los dos partidos oficialmente separatistas –Junts y ERC–junto con el que asegura no serlo –PSC– y lleva el récord en prebendas separatistas obtenidas han disparado la deuda hasta niveles nunca registrados con la vista puesta en dos mecanismos: la falsa condonación de su deuda –se trata de un empaquetamiento de sus números rojos al conjunto de contribuyentes españoles por medio de las cuentas del Estado– y la asignación de un cupo catalán ilegal con el que disparar sus ingresos y reducir sus aportaciones, de nuevo, con cargo a todos los contribuyentes españoles.

Las cifras son más que llamativas. Según los datos del Banco de España, Cataluña al cierre de 2017 mostraba una deuda pública total reconocida de 77.740 millones de euros. Pues bien, tras todo su trato privilegiado por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez, su deuda ha crecido hasta casi los 90.000 millones de euros en el primer trimestre de 2025: en concreto, 89.700 millones de euros.

Y eso supone que su deuda ha crecido en 11.960 millones, casi el doble del crecimiento de la deuda experimentado en la Comunidad de Madrid (6.868 millones)

