Retribución flexible: cómo las empresas pueden subir el sueldo sin aumentar costes

La retribución flexible es una opción que tienen las empresas para que aumente el salario real de los trabajadores sin que esto implique un aumento de costes para aquellas. Te explicamos qué es, sus ventajas y cómo funciona.

Qué es la retribución flexible: definición

Los planes de retribución flexible permiten que un trabajador reciba hasta el 30 % de su salario bruto en planes en especie. Concretamente, se pueden incluir transportes, guardería, comida y otras posibilidades. La parte que se dedique a las retribuciones flexibles, al estar fuera de la base imponible del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), hace que el salario neto real aumente.

El aumento del salario neto se da porque el IRPF es un impuesto de naturaleza progresiva, calculado sobre la ganancia neta. Como esos planes están regulados por ley y reducen la parte a calcular, se pagan menos impuestos. Y todo esto, sin que suponga un pago adicional para la empresa ni mayores gestiones que realizar.

La legislación española contempla esta posibilidad de retribución en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 26. Por lo tanto, y siempre que sea voluntaria y aceptada por el trabajador, es completamente legal.

Ventajas de la retribución flexible

Las retribuciones flexibles son doblemente ventajosas, tanto para empresas como para empleados. Suelen funcionar con plataformas digitales que no implican un gasto adicional de tiempo en la gestión de los planes. Aquí te indicamos los principales beneficios para empresa y empleado:

Ventajas de la retribución flexible para la empresa. En primer lugar, mejora la eficiencia sin necesidad de subir sueldos, porque lo que se hace es aprovechar este supuesto de la legalidad para que el trabajador cobre más sin que esto suponga un gasto adicional. Hay que ser eficientes con lo que se paga, pero también con lo que reciben las personas que cobran. El hecho de que esto no implique un sobrecoste salarial o en cargas sociales redunda en la utilidad de esta opción.

Las empresas que aplican estos planes, en primer lugar, pueden atraer y retener talento: muchos trabajadores, además de cobrar más, valoran tener incluidos determinados planes para movilidad o conciliación de la vida familiar y laboral. Mejora la employer branding, y sin tener que gastar más. En momentos de moderación salarial, esta puede ser una buena alternativa para proponer un valor añadido.

Ventajas para los empleados

Las ventajas para los empleados también son diversas. La principal, y más evidente, es que el salario real aumentará, porque la base imponible del IRPF por la que tributarán será menor. Por otra parte, y esto es fundamental, no repercute en la cotización a la Seguridad Social, cuya base sí que se calculará teniendo en cuenta el salario bruto. Finalmente, las opciones flexibles de retribución sirven para dar soluciones a problemáticas comunes, como la guardería de los hijos, el transporte o las comidas.

En consecuencia, estos planes, aplicados en las empresas, suelen tener muy buena acogida. Y, definitivamente, compensan a ambas partes porque el empleado estará más satisfecho. Lo que se da en llamar salario emocional también cuenta, y esta modalidad de retribución ayuda.

La retribución flexible es, pues, una forma inteligente de subir el sueldo sin que ello repercuta en los costes empresariales. Ante entornos de contención salarial e inflación, esta es una buena opción alternativa para no perder talento y mantener la motivación.