El oro se dispara, pero ¿y la plata? ¿Merece la pena invertir en ella?

La situación de los mercados preocupa por muchos motivos. Quienes no estén muy familiarizados con la actualidad bursátil, pensarán que exageramos a juzgar por las buenas noticias que han dado los índices internacionales, incluido el nacional español. El Ibex 35 lleva un 2025 brillante, con un desempeño no visto en décadas. Se anota más de un 25% en lo que llevamos de año a la hora de escribir estas líneas. El mercado americano contado en dólares sube (aunque cae si lo contamos en euros), y los mercados europeos en general también se anotan buenas rentabilidades este año. Sin embargo, precisamente este comportamiento y la bonanza que ha acompañado a los índices internacionales durante los últimos años pese a los fuertes tropezones que llegaron con la guerra arancelaria de Trump, es uno de los elementos de incertidumbre que tenemos, ya que no son pocos los analistas que están esperando una corrección en el mercado que podría llegar a ser muy agresiva.

Uno de los elementos que evidencian la incertidumbre que vive el mercado y que está latente en él es el precio del oro. El metal precioso, clásico valor refugio, ha hecho un por dos en menos de tres años. Ha pasado de cotizar en el entorno de los 1.600 dólares la onza en 2022 a los más de 3.500 dólares en los que está ahora misma.

Al mismo tiempo, otro elemento de incertidumbre está empezando a preocupar y mucho: la rentabilidad de los bonos soberanos de los países desarrollados está empezando a subir, lo que significa, de facto, que los inversores cada vez desconfían más de que una vez vencidos los plazos los estados sean capaces de devolver sus compromisos financieros con la rentabilidad real requerida. El temor a una espiral inflacionista empieza a crecer en el mercado. Los compradores de bonos no sólo piden más rentabilidad porque las economías que los emiten están maltrechas, sino por el miedo a no cubrir siquiera la inflación en el momento de recibir el principal con sus intereses. Y el hecho de que estén subiendo estos intereses entraña caídas en la deuda ya emitida hasta el momento. Se estima que nos encontramos ante el segundo peor año del siglo para la renta fija.

¿Qué pasa con la plata?

En este contexto, de nuevo encontramos argumentos que refuercen el comportamiento que está teniendo el oro. Pero, ¿qué pasa con la plata?

La correlación entre el oro y la plata siempre ha sido fuerte y en los últimos tres años ha crecido incluso más que el oro. Desde los 18 dólares de hace tres años a los más de 40 que cotiza ahora, (un 127%).

En la plata concurre además, según nos recuerda el experto Gustavo Martínez, colaborador de Con Ánimo de Lucro, profesor de la UFM y asesor financiero, la plata funciona como valor refugio, pero también lo hace como materia prima industrial, con lo que, cuando ambas condiciones se ponen de cara, como es el caso, experimenta subidas. Sin embargo, su potencial de ganancia queda mermado en momentos de crisis, cuando pierde impulso la pata industrial, pues su demanda cae.

Sin embargo, tal y como comenta Gustavo Martínez, la plata ofrece ahora un buen atractivo porque, si bien todavía no hemos entrado en una recesión global que reste valor a la plata para la industria, la incertidumbre sobre la estabilidad de las monedas fiduciarias, la crisis inflacionaria latente, el comportamiento de los bonos y la inestabilidad global, apunta a que su potencial como valor refugio puede darle una alegría a los inversores que la cuenten en cartera.

Por último, Gustavo Martínez nos recuerda que los últimos grandes ciclos alcistas del oro en la década de los 70 el metal precioso multiplicó por 24 (+2.300%) para pasar de 35 dólares la onza a 850. El otro gran ciclo alcista en la década de 2000 el Oro inició en torno a los 250 dólares y se fue a los 1.920 en el 2011, multiplicó prácticamente por 8 (+600%) en aquella época.

El actual ciclo alcista ha llevado al metal precioso a los 3.500 dólares multiplicando prácticamente por 2. Como dice Gustavo Martínez "¿Todavía hay alguien que crea que no va a seguir subiendo?".

