El auge de los divorcios en septiembre agita el mercado inmobiliario

El noveno mes del año marca el comienzo de los propósitos del nuevo curso escolar y en muchas ocasiones las parejas deciden tomar caminos separados. La culpa la suelen tener las vacaciones estivales donde el hecho de pasar demasiado tiempo juntos hace que salten las chispas. "Si la relación se tambalea, son determinantes la Navidad y el verano porque hay parejas que no se ponen de acuerdo ni con el tipo de vacaciones que quieren", asegura María Pérez Galván, abogada de familia con una dilatada carrera en Andalucía quien en declaraciones a LM constata que en el mes de septiembre reciben un aluvión de peticiones de separación.

Aunque ni el INE ni el CGPJ desglosan de manera mensual el volumen de demanda de divorcios y separaciones, existen estudios y gabinetes especializados que coinciden en un patrón muy definido que convierte el mes de septiembre en el que más rupturas de pareja se producen. En muchas de estas rupturas la vivienda conyugal sale a la venta, para liquidar la sociedad de gananciales. Esto se ha convertido en una gran oportunidad para las distintas inmobiliarias que afilan sus técnicas de venta y su cartera de clientes para las viviendas que entran en catálogo en septiembre.

Al mismo tiempo, aquellos que buscan una vivienda suelen ya estar atentos a estas fechas con la esperanza de que el piso que buscaban quede libre. Además, se da la circunstancia de que venimos de una temporada veraniega en la que la actividad inmobiliaria se paraliza. Y es que las vacaciones son periodos que ayudan a la toma de decisiones. "Desde cambiar de municipio, a buscar una vivienda que se adapte mejor a sus necesidades familiares, incluso la separación de las parejas. Generalmente, estos factores tienen una incidencia directa sobre la demanda, mientras que la aparición de nueva oferta de este tipo se diluye en meses próximos", afirma Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

En agosto, en mercados como el madrileño, se observa que la oferta de inmuebles es pobre, pero no es raro encontrarte con agentes inmobiliarios que tranquilizan al cliente asegurando que solo un mes después la situación cambiará gracias a las separaciones. "Es un tema recurrente en la oficina cuando acaba el verano", asegura una agente inmobiliario que opera en una pequeña localidad dormitorio del extrarradio de Madrid. "Cuando coges una propiedad, hablas con el propietario y es lo primero que te cuenta", asegura, eso sí, dejando claro que ellos respetan la intimidad de los clientes y nunca van a preguntar por su situación personal. Es al revés, es el cliente que quiere vender su vivienda el que les dice desde el principio: "habla conmigo porque nos estamos separando", insiste esta profesional.

Pero hay que estar atentos a otro tipo de oportunidades, las de alquiler. "En esta época del año también es común que suba la demanda de alquiler, ya que hasta que no liquidas gananciales, no puedes comprar una vivienda", asegura la abogada de familia, María Pérez Galván quien recuerda que ve muchos casos de personas que con cincuenta años "han vuelto a casa de mamá" o incluso se ven obligados a compartir piso. Su experiencia profesional le lleva a afirmar que los que ya se han divorciado "rara vez se comprometen después a compartir conjuntamente una vivienda con otra persona". Y es que es mas fácil liquidar el divorcio cuando no hay patrimonio común.

Así pues la casuística de los divorcios y separaciones revoluciona el mercado inmobiliario en el mes de septiembre, disparándose la oferta y con ella apareciendo oportunidades para aquellos que sepan buscarlas.