Los gestores de la red de distribución eléctrica en España han publicado este martes, siguiendo las directrices de la CNMC, los mapas de la capacidad de la red para conectar demanda. Los datos confirman el aviso que lleva tiempo haciendo el sector: la red no está lista para la electrificación masiva que persigue la transición verde y tampoco está preparada para atender toda la demanda de grandes proyectos que requieran de importantes cantidades de energía, como los centros de datos.

Las empresas han identificado todos los puntos o nudos de la red con tensión superior a 1 kV indicando su situación y capacidad actual, incluyendo las solicitudes en trámite. Los datos permitirán a los inversores disponer de más información sobre los puntos con más capacidad de conexión, pero al mismo tiempo han puesto sobre la mesa los problemas que aquejan a la red española. según los datos recogidos por Aelec, la patronal de las eléctricas, y UFD, distribuidora de Naturgy, un 83,4 por ciento de los nudos está saturado, es decir, ya no permite la conexión de nueva demanda eléctrica.

Según las eléctricas, la saturación refleja que el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda "derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes" no ha ido acompañada de una regulación de la red de distribución y un ritmo inversor que se ajustara al crecimiento de la demanda, "mucho más intenso y concentrado en determinados puntos".

Hace unos meses, cuando el Gobierno fracasó en su intento de aprobar el denominado decreto antiapagones, un informe de la consultora PwC enfatizaba también el problema ante el crecimiento de la demanda de electrificación: "La electrificación de procesos industriales y el creciente número de negocios con alta demanda de electricidad renovable requieren una infraestructura de la red robusta y adecuadamente dimensionada (…) Las redes deben estar preparadas y disponibles para la actividad industrial prevista, granizando así un suministro fiable y continuo de energía" .

Cuellos de botella en la red española

En 2024, según datos de AELEC, sólo se pudieron atender un 10 por ciento de las solicitudes de acceso y conexión a la red por falta de capacidad, un fenómeno que a juicio de PwC "refleja un problema creciente en el sistema eléctrico nacional, donde uno de los sectores más afectados es el sector industrial".

Las eléctricas, por su parte, aprovechan para reiterar la queja que lanzaron el pasado mes de julio cuando la CNMC dio a conocer su propuesta de retribución de la distribución eléctrica para el periodo 2026-2031. Reclaman, entre otras cosas, un esquema regulatorio y modelo retributivo que atraiga la inversión necesaria en la red y permita la recuperación de esa inversión, y "una planificación ágil, mecanismos rápidos que permitan reforzar la red allí donde la demanda lo requiera, evitando cuellos de botella que frenen la transición energética y procedimientos para liberar capacidad".

"Sin estas condiciones", avisan, "no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España".

