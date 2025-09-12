Oliu, sobre la OPA de BBVA sobre el Sabadell: "Solo queda que los accionistas la entierren"

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha sido tajante este viernes en la rueda de prensa que ha dado tras oficializar ante la CNMV que el Consejo de Administración de Sabadell rechaza la OPA del BBVA. Para el catalán, la OPA de BBVA ha pasado de ser una oferta neutra a una "altamente gravosa" para los accionistas residentes en España: "Esta oferta concreta de OPA, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas".

Oliu ha comparecido junto al consejero delegado, César González-Bueno, y el director financiero, Sergio Palavecino. Preguntado por el posicionamiento del accionista David Martínez Guzmán, que rechaza la oferta actual de BBVA, pero se muestra disconforme con algunas opiniones y argumentos del informe del consejo de Sabadell, Oliu ha asegurado que cuando se habla del dinero, Martínez está "absolutamente de acuerdo" con él.

El mexicano Martínez Guzmán, que tiene casi el 4% del banco, ha emitido un voto particular en el que discrepa de las opiniones del resto del consejo, y aunque acaba rechazando la OPA, dice que se podría mejorar por precio. Este inversor también ha recordado los efectos negativos de la intromisión del Gobierno de Sánchez esta operación privada.

"Las medidas adoptadas por el gobierno español [en referencia a la condición de mantener separadas la gestión de Sabadell y BBVA durante al menos tres años] inevitablemente retrasarán este proceso de eficiencia económica y espero que la política, siempre cambiante, reconsidere las restricciones impuestas en caso de que hubiera una operación exitosa", ha dicho.

Sobre una posible mejora del precio por parte de BBVA y la posición que tomaría el consejo de administración, Oliu ha señalado que se abriría "otro capítulo del culebrón" y, en ese momento, se vería lo que pasa. "En principio tendría que ser un cambio muy sustancial para que el consejo, y en su totalidad, pudiese reconsiderar su posición", ha concluido.

Segunda OPA

César González-Bueno ha defendido que una segunda OPA obligatoria de BBVA "con probabilidad" sería a un precio mayor que el actualmente ofertado.

En rueda de prensa para explicar el rechazo del consejo de administración de Sabadell a la OPA, ha recordado que, en caso de que BBVA renuncie al umbral mínimo de aceptación del 50% quedándose con una participación del 30% al 50%, el banco deberá lanzar una OPA en efectivo, o con alternativa en efectivo, por el total de los derechos de voto que no controle.

"Ha sido una sorpresa de último minuto y yo creo que está pendiente de algo más de aclaración", ha expuesto el CEO de Sabadell. Para González-Bueno es "muy complicado" acudir a la OPA actual "pensando que a lo mejor hay una segunda oferta que va a ser mayor y que va a ser en efectivo".

"Y esa segunda oferta no estaría disponible para los accionistas de Sabadell que hubiesen acudido a la primera", ha alertado a los accionistas.