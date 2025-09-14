Sánchez quiere forzar que 53.000 viviendas de alquiler turístico sean de "larga duración"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en un mitin en Málaga medidas contra el alquiler turístico. Según ha dicho, su Gobierno va a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos, donde deben registrarse obligatoriamente los pisos turísticos desde el 1 de julio, 53.000 viviendas "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

Sánchez ha señalado que con el Registro Único de Arrendamientos quería "poner orden en el desorden que existía hasta entonces de las viviendas y los apartamentos turísticos, lo que son los alquileres turísticos", porque, según ha argumentado, "eso encarece el precio del alquiler y además reduce la oferta y por tanto hay mucha gente, no solamente jóvenes sino también muchas familias, que no pueden acceder".

En este sentido, ha añadido que después de haber recibido toda la información de este Registro Único de Arrendamientos han detectado "miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales", por lo que van a revocar 53.000 viviendas "para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes, para la gente joven y las familias de nuestro país".

Retirada masiva de anuncios

En paralelo al anuncio de Sánchez, el Ministerio de Vivienda ha anunciado este domingo en un comunicado que acaba de notificar a las plataformas de alquiler de 53.876 pisos turísticos que retiren sus anuncios online, al no cumplir con los requisitos legales para solicitar el número de registro, que recuerdan que es obligatorio desde el pasado 1 de julio para los alquileres de corta duración, por lo que constan como "revocados".

Según informa este domingo el Ministerio en un comunicado, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 %) corresponden a alquileres de uso turístico. De éstas 53.786 han sido revocadas (20,3 %).

Por comunidades autónomas, la región con más registros obligatorios revocados es Andalucía con 16.740, seguida por Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y Comunidad de Madrid (1.531). Según Vivienda, en Madrid el porcentaje se invierte: el 83 % de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales y solo el 17 % como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico en la región, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Alega Vivienda que con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que pretende "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades".

Las distintas plataformas de anuncios de alquileres de pisos turísticos deberán ahora proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que, según el Ministerio, pueden estar comercializándose en varias empresas a la vez. El objetivo del Gobierno, según la nota, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial, según la cartera de Vivienda.