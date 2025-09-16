Finizens lleva su diversificación al value con las ideas de Cobas, Azvalor, Horos y Magallanes

Finizens da un paso más en su estrategia de creación de producto, identificando ineficiencias en el mercado y aportando soluciones siempre desde su espíritu de diversificación y largo plazo.

En esta ocasión, el robo-advisor de Axon sorprende con una nueva cartera sesgada al Value Investing, filosofía de inversión que cuenta con algunos del os mejores gestores de Europa en España. Así, bajo el nombre de Top Value España, Finizens ha elaborado una cartera con las características propias de sus capas de tecnología, con rebalanceos y pesos específicos compuesto, de momento por las gestoras Cobas AM, AzValor, Magallanes VI y Horos.

El producto, pionero en el mercado español, busca ofrecer a los inversores una exposición diversificada al estilo value nacional, mitigando riesgos como la dificultad de elegir un fondo concreto o la tentación de rotar entre gestoras. Según la entidad, la estrategia se centra en compañías infravaloradas con alto potencial de revalorización y está diseñada para favorecer la consistencia de resultados a largo plazo.

"Con este lanzamiento damos un paso pionero en el sector: hemos creado el primer producto que invierte de forma indexada en el talento de los gestores value más prestigiosos de nuestro país", destacó Giorgio Semenzato, consejero delegado de Finizens.

La cartera, que integra actualmente cuatro fondos y más de 250 activos a nivel global, incorpora mecanismos de diversificación entre gestoras y geografías, así como rebalanceos automáticos para reducir la dispersión de retornos. "Nuestro objetivo es eliminar la presión del inversor value de tener que acertar con un único gestor o cambiar continuamente de fondo", explicó Kevin Koh Maier, director de inversiones de la compañía.

Según Finiznes, los resultados históricos de backtesting avalan la propuesta. A cierre de 2024, la cartera habría obtenido una rentabilidad acumulada del 74,2% en cinco años (11,7% anualizada) y del 44,2% en tres (13,0% anualizada), superando tanto a la media de los fondos value españoles como a la categoría de renta variable internacional. Aunque la volatilidad también ha sido superior, el ratio de Sharpe —que mide la eficiencia de la inversión en relación al riesgo asumido— se situó en niveles más elevados, reflejando un desempeño ajustado al riesgo más favorable.

Con este lanzamiento, Finizens consolida su estrategia de convertirse en un "supergestor automatizado". En los últimos meses, la entidad ha ampliado su gama de carteras temáticas con productos como "USA+", centrado en la renta variable estadounidense, "Finizens Defensivo", una cartera 100% de renta fija global, e "Inmobiliario Internacional", que ofrece acceso diversificado al sector inmobiliario global en formato líquido.