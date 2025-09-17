En defensa de la libertad financiera y la memoria de Charlie Kirk

Vivimos tiempos convulsos. Extraños, cuando menos. Tiempos en los que defender tu libertad casi supone un ataque al prójimo o te convierten en sospechoso si no piensas igual que tu vecino. Tiempos en los que te miran con desdén por querer prosperar y construir un patrimonio.

No estoy hablando en abstracto. La relativización, o incluso la justificación del asesinato de Charlie Kirk me parecen tanto o más horribles que el mismo atentado. El crimen político es duro, pero justificar un atentado es una señal de podredumbre moral y una señal de alarma para los que creemos en la libertad.

Puedes estar a favor o en contra de las ideas de quien sea. Pero esto no da derecho al ejercicio de la violencia contra esas ideas, siempre que su defensa se base en el libre ejercicio del diálogo. Algo por lo que Charlie Kirk me merecía mucho respeto. Al margen de estar más o menos en desacuerdo con sus planteamientos.

Como inversor me asola el mismo miedo. Yuxtapuesta a la caída de la libertad de expresión va el desmoronamiento de la libertad financiera. Ojalá que no con la muerte. Pero existen otros tipos de violencia como la condena social o la fiscalización abusiva. Al amparo de la "justicia social" se cometen las mayores injusticias. Un despilfarrador y un inversor, después de 15 años tienen situaciones muy distintas. ¿Qué hace que el estado se arrogue la pretensión moral de justificar como bondadoso el quitar al que tiene para dar al que no tiene?

Justificar un robo en pro de la mal llamada "justicia social" es justificar el asesinato de Charlie Kirk. Insisto, independientemente de estar en sintonía o no con sus ideas. La violencia contra ideas acaba llegando más pronto que tarde al bolsillo. Tus inversiones van a poder ser parte del problema. Tú, como inversor, puedes pasar a ser parte del problema. El ahorro, ese pequeño acto de rebeldía individual, es la base de la acumulación de capital y de tu libertad financiera. De que tus hijos puedan ir a estudiar al extranjero. Y eso puede verse como pernicioso para la sociedad. Por tanto, hay que confiscarte esas inversiones.

Si no puedes expresarte sin miedo, no puedes invertir sin miedo. Y es bien curioso que una sociedad que se jacta en el abrazo de la diversidad justifique o no termine de condenar del todo un asesinato por expresar unas ideas. Si prefieres gastar tu sueldo, es maravillo: carpe diem, solo hay una vida… Pero como ahorres e inviertas y puedas vivir mejor -incluso de las rentas- eres un insolidario.

Querer ser libre parece ser casi un pecado, cuando es la esencia misma del ser humano.

Para mí, la libertad financiera es una forma de expresión. Que, por cierto, ya está bastante castigada y militada. Invertir es una forma de protegerte de la arbitrariedad política. Decides no depender del estado. Y eso, amigo mío, es casi un pecado. Molesta. Eres un hereje independiente que rinde pleitesía al don de la libertad.

Nunca pensé que tuviera que hablar de esto. El hecho de hacerlo ya es un mal síntoma. La defensa de tu patrimonio empieza incluso antes del ahorro. Comienza defendiendo tu derecho individual a pensar distinto, aunque moleste; a poder elegir un modo de vida sin ser castigado por ello, pues la inversión no solo no atenta contra la liberta de otras personas, sino que hace más productiva y rica a la sociedad.

Mucho cuidado con justificar un crimen en nombre de un bien subjetivo al que algunos llaman con prepotencia bien común, arrogándose el derecho divino de dictaminar lo que es bueno y malo. Hoy es un ideólogo conservador. Mañana un influencer financiero.

Normalizar la idea de que hay opiniones que se debaten a micrófono abierto que merecen o justifican el asesinato es perder la libertad; es abrir la puerta a saquear patrimonios ajenos por pensar distinto. No hay ahorro sin derecho de propiedad. No existe la inversión sana sin estabilidad jurídica. No hay libertad si la disidencia se acaba pagando con la sangre o, más sibilino, con impuestos injustos.

Quiero lanzar mi grito de libertad. No quiero que nadie me imponga cómo vivir, cómo ahorrar, o cómo invertir. En cambio, sí quiero a expertos que me den su opinión para que yo, en libertad, decida qué hacer y qué no.

Tú puedes no ahorrar ni invertir. Y trataré de convencerte de lo contrario, con argumentos. Pero no mereces mi desprecio. Lo respeto y daría mi vida por defender tu libertad para gastarte todo tu sueldo -aunque opine que no es buena idea. Por supuesto, esa libertad tuya va acompañada de responsabilidad. Es un binomio inseparable: libertad y responsabilidad. Pero exijo, no tanto que des tu vida por defender mi libertad, pero sí, por lo menos un respeto exquisito. Reivindico que nadie me coacciones, ni con pistolas, ni con una condena pública, ni con impuestos abusivos. Reclamo mi derecho a preferir la prudencia al despilfarro, mi libertad financiera al clientelismo y dependencia del estado, mi autonomía al subsidio.

Me gustaría un mundo en el que se pueda ser conservador o progresista; inversor o consumista. Donde no tengas que pedir perdón ni ser saqueado por querer ser rico. Donde, quien produce y acumula capital no sea sospechoso.

Este atentado es un aviso a quienes creemos en la libertad. Y son decisiones que se concretan en la vida real en cosas tan sencillas como elegir ahorrar un 20% de tu sueldo cada mes para invertir.

No hay libertad económica sin libertad de pensamiento. No hay seguridad patrimonial sin respeto a las diferencias que todos tenemos. Quien justifica o minimiza un asesinato, ¿crees que no justificará expropiarte mañana? Yo voy a defender mi libertad. Y mi libertad financiera.

