Otro regalo de Sánchez al independentismo: el País Vasco asume la gestión del paro

Este miércoles se ha llevado a cabo otra bajada de pantalones del Gobierno ante el separatismo después de que Pedro Sánchez haya regalado al País Vasco la gestión del paro. Lo ha confirmado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que se ha reunido con Joaquín Rey, el número dos del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Ambos han alcanzado un acuerdo para el traspaso a País Vasco de las prestaciones contributivas de desempleo y los subsidios por paro, completando así el primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social. Esta nueva cesión al independentismo se materializará en una Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará antes de que acabe este año 2025.

El periodo de verano y septiembre está siendo muy provechoso para el PNV de Aitor Esteban, que está sacando rédito a cambio de mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa con sus cinco diputados en el Congreso. Tal es así que en el mes de julio, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno pactaron el traspaso de algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas -tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento-, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.

✅ Hoy se da un gran paso para #Euskadi: el Gobierno vasco asume la gestión del paro 💪 Estamos muy satisfechas porque nuestra insistencia y nuestro trabajo en Madrid da sus frutos. Estaremos atentos para que el acuerdo sea una realidad cuanto antes. Seguimos. 📹@maribelvaquero pic.twitter.com/rmPw1YoJ8Z — EAJ-PNV Congreso y Senado (@eajpnv_Madrid) September 17, 2025

Además, en dicho acuerdo se incluyó la entrada de la SEPI en Talgo, la empresa de trenes con mucha influencia en la región vasca. ¿Por qué? Pues el motivo es claro: la empresa acumula 400 millones de deuda. Talgo tiene una planta importante en Rivabellosa (Álava) donde trabajan unas 700 familias, y otra en Madrid. Por ello, el Ejecutivo Vasco quiere mantener la actividad y la estabilidad financiera en dicha empresa.

Relacionado La cesión de competencias de inmigración pactada entre PSOE y Junts amenaza con dinamitar un acuerdo presupuestario

Sin embargo, no se llegó a completar el bloque por no conseguir el traspaso de la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro, algo que finalmente se ha conseguido en la reunión de este miércoles.

822 millones de euros

El Gobierno vasco estima que un total de 51.000 personas serán beneficiadas con este traspaso y la Administración autonómica gestionará un importe anual de 822 millones de euros. La transferencia también conlleva el traspaso de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

"Aunque ha habido resistencias, hemos podido superar los obstáculos. Esa es la fórmula de hacer y la forma de hacer política con mayúsculas. Hoy es un gran día para Euskadi, cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no solo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al Bloque de la Seguridad Social en los términos que recoge el Estatuto de Guernica de 1979", ha proclamado la consejera. Por último, ha desvelado que en los primeros días de octubre entregarán al Gobierno de Sánchez una propuesta para completar el calendario comprometido de transferencias.