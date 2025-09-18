Cómo conseguir un ordenador gratis para ti o tu negocio con ZetaPlus

Si eres autónomo o microempresa, llevas más de seis meses de actividad y estás al día con Hacienda y Seguridad Social, puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 € con el programa Kit Digital. La tramitación integral y el plazo de solicitud está disponible hasta el 31 de octubre de 2025.

En el desarrollo de este proyecto, Libertad Digital se ha aliado con ZetaPlus, un agente digitalizador homologado especializado en pymes. Esta agencia lleva más de 7 años facilitando la digitalización de pymes, ha tramitado con éxito más de 1.500 Kits Digitales, cuenta con un equipo de 40 profesionales en nómina, especializados en marketing digital y es una empresa española que tributa íntegramente en España.

Europa pone los fondos y ZetaPlus, lo gestiona para ti con la colaboración de Libertad Digital.

¿Cómo solicitar el Kit Digital?

Para poder acceder a esta oferta solo es necesario seguir algunos pasos. En primer lugar, deberás rellenar el formulario de contacto. A continuación, te llamarán para confirmar los requisitos y pedir tu autorización vía SMS (podrás también elegir el modelo de ordenador). La empresa actúa como tu representante y se encarga de rellenar todos los impresos y llevar a cabo la gestión de los trámites.

Una vez aprobada la ayuda, se pondrán en contacto para informar sobre la fecha de entrega del ordenador y comenzarán a trabajar tu web. Cuando esté todo listo emitirán una factura a tu nombre. La base imponible queda cubierta por la ayuda de Red.es, y tú no tendrás que pagarla. Recuerda, desde ZetaPlus se ocupan de todo.

Los ordenadores disponibles dentro del Kit Digital son modelos valorados en 1.000 euros como por ejemplo el Acer TravelMate P2, Dell Latitude 3550, Asus ExpertBook B36, Samsung Galaxy Book4, Lenovo ThinkBook 16 Gen 8, Asus ExpertBook B34 o el HP EliteBook 845 G11.

Preguntas frecuentes

¿Es completamente gratis?: Sí. Es una subvención 100 % financiada con fondos europeos. Tú no pagas nada por adelantado.

¿Y el IVA?: Nosotros lo anticipamos . Cuando lo deduzcas en tu declaración trimestral, nos lo abonas .

. Cuando lo en tu declaración trimestral, . ¿Qué tipo de ordenador recibiré?: Un equipo nuevo , completamente configurado y listo para trabajar desde el primer día.

, completamente configurado y listo para trabajar desde el primer día. Ya tengo web, ¿Qué hacéis entonces?: Creamos una web complementaria que refuerza tu posicionamiento sin tocar la actual.

Financiación de la Unión Europea

El programa Kit Digital forma parte de una subvención pública, legal y respaldada creada por el Gobierno de España que se encuentra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se integra en la estrategia España Digital 2025 y en el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

La financiación del programa procede de los fondos europeos Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La gestión corresponde a Red.es, organismo público adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Por otro lado, la Cámara de Comercio de España colabora como entidad asociada en la implementación de las ayudas.

El Kit Digital ya ha movilizado más de 3.000 millones de euros, con convocatorias activas hasta el 31 de octubre de 2025 (para autónomos y micropymes).