Los bonos son una oportunidad de inversión en este momento

El mercado de bonos continúa aportando señales importantes que no deberíamos obviar. El iShares Core US Aggregate Bond ETF, con ticker AGG, es uno de los fondos más relevantes del mercado de renta fija, ya que funciona como (i) referencia del mercado de bonos de EEUU, así como (ii) indicador de las condiciones financieras.

iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en escala semanal con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior).

El comportamiento del ETF bajo estudio refleja la evolución de las tasas de interés llevada a cabo por la Reserva Federal de los EEUU. Cuando suben los tipos de interés, el precio de cotización de AGG tiende a caer, y viceversa. En un entorno en el que el mercado descuenta la reactivación de la senda de recortes de tipos de interés por parte de la FED, con tres recortes de tipos hasta final de año 2025, y otros tres a lo largo del año 2026 que dejaría los tipos de interés en EEUU en la horquilla comprendida en torno a los 2,75% / 3,00%.

El descuento de mayores recortes de tipos está permitiendo a AGG lograr superar resistencias importantes, perfectamente proyectadas a partir de los 100,16 / 100,43$, habilitando la superación del rango lateral primario o de largo plazo, y obteniendo un objetivo mínimo de ascenso teórico establecido en las proximidades de los 105,94$, el equivalente de un potencial alcista del +5,27% desde los niveles actuales.

Por otro lado, si lo unimos al comportamiento de activos defensivos como el oro, que sigue registrando nuevos máximos anuales e históricos, la búsqueda por activos refugio lejos de frenarse, parece ir en aumento, y todo ello aderezado por un mercado laboral en EEUU que sigue mostrando importantes síntomas de deterioro.

Si quiere aprender a invertir y hacer que su patrimonio crezca, descubra las acciones y fondos de inversión más alcistas para invertir y gestionar tu patrimonio con Libertad Digital y Estrategias de Inversión.