Murtra y Galán progresan en sus estrategias de desinversión para centrarse en sus mercados clave

Lo más importante: Dos de las compañías españolas protagonistas del mercado de operaciones corporativas en este año han sido Telefónica e Iberdrola. Ambas han emprendido un proceso de venta de activos para centrarse en sus mercados clave y esta semana ambas han dado un paso más en el mismo a la espera que presenten un nuevo plan estratégico antes de que acabe el año.

La compañía presidida por Marc Murtra ha recibido la autorización para la venta de Telefónica Uruguay a Millicompor 370 millones de euros, sumándose a las desinversiones ya completadas de Argentina y Perú.

El grupo está ahora a la espera de recibir la autorización para las ventas de Colombia y de Ecuador. Todos estos movimientos surgen en la previa a la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía el próximo 4 de noviembre.

Con el directivo pidiendo una regulación más favorable a Bruselas y defendiendo la necesidad de un proceso de consolidación en el sector, los inversores esperan que la compañía emprenda una estrategia más agresiva de compras.

Por su parte, Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para vender su negocio en Hungría a un consorcio formado por Premier Energy e iG TECH CC por 171 millones de euros. Esta desinversión responde a su estrategia de centrarse en mercados clave, principalmente redes en Estados Unidos y Reino Unido.

Iberdrola en los últimos meses ha realizado varias operaciones como la venta de sus negocios en México y de su negocio de contadores inteligentes en Reino Unido. Además, ha llevado a cabo la opa de exclusión de Avangrid, la recompra de Neoenergia así como diversas alianzas y una ampliación de capital exprés.

Está previsto que la compañía presente su nueva hoja de ruta en unos días, el 24 de septiembre, cuando lanzará un plan estratégico a tres años.