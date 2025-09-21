Fetico rechaza por "insuficiente" la propuesta de MasOrange para el convenio y exige igualar condiciones laborales

La Confederación Sindical Independiente Fetico rechazó "de manera rotunda" la primera propuesta presentada por MasOrange en la mesa de negociación del futuro convenio de grupo laboral, calificándola de "notablemente baja e insuficiente" tras diez meses de espera desde el inicio del proceso.

Según informó este viernes el sindicato, que representa a un tercio de los trabajadores en número de delegados, la negociación se ha extendido durante ocho reuniones desde diciembre de 2024, sin lograr avances significativos en la unificación de condiciones laborales.

El principal punto de desacuerdo radica en la necesidad de homogeneizar las condiciones laborales para una plantilla proveniente de diferentes empresas como Orange, Euskaltel, R Cable, Telecable y el grupo Mas Móvil en todas sus marcas.

La propuesta de Fetico busca extender las condiciones de que ya disfruta el 70% de la plantilla al 30% restante, lo que en la práctica significaría aplicar el convenio de Orange a todo el grupo empresarial.

Desigualdades injustificadas

El secretario general del sindicato, Antonio Pérez, destacó que "también somos capaces de mostrar nuestro rechazo y exigir mejores condiciones" cuando la empresa mantiene diferencias injustas entre trabajadores.

La organización sindical muestra especial preocupación por el mantenimiento de condiciones dispares en empresas como Euskaltel o Telecable, particularmente en lo relativo a la jornada laboral.

Fetico resaltó que esta unificación es un imperativo de justicia, respaldado por la Audiencia Nacional en su sentencia 55/2025, que confirmó la existencia de un grupo laboral coordinado.

Crecimiento y representación

El sindicato se ha consolidado como un agente clave en el sector de las telecomunicaciones, con presencia destacada en empresas como Telefónica, MasOrange, Digi, Avatel y Vodafone.

Actualmente, cuenta con 84.027 afiliados y una base de 8.383 delegados sindicales distribuidos en 650 empresas, posicionándose como una de las principales fuerzas sindicales del país.

La organización destaca por su carácter moderno, independiente y apolítico, centrándose en el diálogo y la profesionalidad como pilares fundamentales de su actuación.

Fetico ha demostrado su capacidad negociadora alcanzando acuerdos importantes, como el ERE que permitió la viabilidad de la empresa en momentos críticos y el pacto de incremento salarial para toda la plantilla.

Su modelo único, libre de sesgos y enfocado en las necesidades reales de los trabajadores, ha impulsado su reconocimiento en más de 26 sectores de la economía española.