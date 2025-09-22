La okupación se desborda: el 57% de las víctimas ya ni siquiera denuncia

El problema de la okupación en España, un tema que hemos tratado ampliamente en Libre Mercado, sigue sin encontrar solución y tampoco hay ningún tipo de indicio de que con este Gobierno del PSOE y Sumar se le vaya a dar respuesta a dicha cuestión. Cada vez son más las personas y las organizaciones que denuncian el total abandono que sufren por parte de la Administración Pública aquellos que han tenido la desgracia de ver ocupadas sus viviendas de forma ilegal.

Ha sido ante este abandono del Estado para con sus ciudadanos lo que ha impulsado la creación de empresas que de forma legal logran expulsar a los okupas, al mismo tiempo que los ciudadanos han decidido organizarse para defender sus derechos de forma conjunta. De hecho, cada vez son más los afectados por la okupación los que deciden ponerse primero en contacto con plataformas contra la okupación antes que denunciar, o los que prefieren directamente buscar una solución extrajudicial ante la pasividad y lentitud de los organismos públicos para darles una solución.

En Libre Mercado hemos tenido acceso a los últimos datos proporcionados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación que ayudan a poner luz sobre estas cuestiones.

Según los datos ofrecidos, entre enero y agosto de este 2025 la plataforma ha recibido un total de 3.019 llamadas de nuevos afectados, siendo unos 560 los casos de okupación (18,55%) y 2.459 los casos de "inquiokupación" (81,45%). Estos casos han sido atendidos a través de su página web, del correo electrónico, de las redes sociales y por vía telefónica.

De los 3.019 nuevos casos atendidos, casi el 57,93% (1.749 atenciones) realizan un primer contacto con la plataforma sin todavía haber formulado ningún tipo de denuncia, aunque con la intención de recabar información para proceder por la vía penal o civil, o bien buscar algún tipo de solución extrajudicial. De estas 1.749 atenciones nuevas sin denuncia, el 57,34% (1.003 atenciones) menciona su interés por buscar una fórmula extrajudicial y evitar así largos procesos judiciales.

Si estos datos son ya de por sí llamativos, más lo son si los comparamos con los datos disponibles para los años 2023 y 2024. Como se podrá ver en el siguiente gráfico, en 2023 sólo el 18,8% de los afectados que aún no han denunciado tenían pensado no denunciar y buscar soluciones extrajudiciales, un porcentaje que en 2024 escaló al 22,81% y que en lo que va de 2025 ya es del 57,34%. Es decir, el porcentaje de afectados que no denuncian y que buscan una solución extrajudicial se ha multiplicado por tres en los últimos dos años.

Tal y como afirman desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación: "El desinterés por denunciar, en relación con los datos globales del 2024, ha experimentado un incremento del 34,53% en lo que llevamos de año 2025. Este dato se justifica por la falta de una ley antiokupación, por las constantes renovaciones del RD antidesahucios (causante de la inquiocupación) y por la falta de medidas legislativas del Gobierno para luchar contra la ocupación e inquiocupación. La inacción del Gobierno está creando una verdadera alarma social y un descrédito en el sistema judicial de los afectados por la ocupación, que buscan soluciones extrajudiciales para hacer valer el derecho de propiedad."

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación se está llevando a cabo una recogida de firmas a través de la página web Change.org (aquí se puede firmar). Tal y como nos trasladan "el objetivo es llegar a 100.000 firmas en octubre y presentarlas en el Congreso para presionar y para evitar una nueva prórroga del Decreto Antidesahucios (que crea inquiocupación) y la aprobación de la Ley Antiocupas bien de Junts o PP".