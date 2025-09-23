Andreu Cruañas, reconocido como uno de los líderes europeos en el sector del empleo y la contratación

Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y Agencias de Empleo en España, ha sido reconocido, por undécimo año consecutivo, en la lista de 'Staffing 100 Europe 2025', elaborada anualmente por la firma global de investigación y asesoramiento 'Staffing Industry Analysts (SIA)'. Este reconocimiento sitúa a Cruañas como uno de los profesionales más influyentes del sector de la contratación y los recursos humanos en Europa.

La lista, que celebra su 12º aniversario, destaca a los líderes europeos que, con su trabajo, están transformando el mercado laboral del continente, adaptándose a los retos del entorno cambiante y liderando con innovación y visión de futuro. Este año, Andreu Cruañas comparte espacio con altos ejecutivos, expertos en tecnología, representantes legales y líderes operacionales, que siguen impulsando la evolución de la industria en momentos de incertidumbre.

"Este reconocimiento es un reflejo directo del gran trabajo que realiza el equipo de Asempleo y sus empresas asociadas; gracias a su dedicación diaria, continuamos avanzando hacia un mercado laboral más eficiente e inclusivo, sensible y alineado con las expectativas sociales", indicó Cruañas. "En lo personal, es un gran orgullo poder compartir este listado con personalidades que están marcando el futuro del mercado laboral en Europa".

Incertidumbres

El mercado laboral en Europa y en España enfrenta un escenario de incertidumbre como no se veía desde hace décadas. Desafíos como la transformación digital, las fluctuaciones macroeconómicas, los conflictos geopolíticos y los cambios legislativos plantean un panorama volátil que está llevando a la Unión Europea a abordar revisiones en sus marcos normativos y en sus políticas.

Cuestiones como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la gestión del capital humano, la transparencia salarial y la equidad, la igualdad de trato e inclusión en las empresas, la salud mental y la preocupación por condiciones laborales o afrontar el envejecimiento, la inmigración y las movilidades laborales, están ocupando la agenda central de la UE en esta materia.

"Hoy, más que nunca, los líderes del sector del empleo deben ser capaces de entender las dinámicas mundiales, y convertir los desafíos que encaran los recursos humanos en oportunidades y ventajas competitivas. La clave es la capacidad de adaptarse a los cambios con una visión estratégica, innovadora y centrada en las personas, que facilite también la adaptación y el crecimiento de las empresas", agregó Cruañas.

Una patronal de proyección internacional

Asempleo refuerza, de esta manera, su posición como una patronal de proyección internacional que trabaja por un sector moderno y dinámico. Las Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Empleo juegan, cada vez más, un papel crucial en el bienestar social, y contribuyen a la empleabilidad y al desarrollo profesional de cientos de miles de personas en España.

La lista 'Staffing 100 Europe 2025' será presentada oficialmente en el Foro Ejecutivo Europeo 2025 de SIA, que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre en Londres, donde los galardonados recibirán su reconocimiento en un evento que reunirá a las personalidades más influyentes del sector.