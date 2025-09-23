La especialización y la práctica son claves para los estudiantes de Derecho

El IEB añade programas de posgrado, que se imparten de forma simultánea junto a sus Grados universitarios, como sus históricas Dobles titulaciones de Grado en Derecho y Máster en solo 4 años que combinan teoría, práctica y conexión directa con las empresas y profesionales.

Dentro de las titulaciones clásicas y generalistas, el Grado en Derecho continúa siendo uno de los más valorados por su aplicabilidad en sectores muy diversos: desde despachos jurídicos y consultoras, hasta bancos, aseguradoras, auditoras o multinacionales sujetas a un marco regulatorio complejo. Podríamos incluso afirmar que se trata sin duda de la disciplina más amplia del conocimiento universitario. Sin embargo, el reto ya no es solo adquirir conocimientos jurídicos, sino transformarlos en un valor añadido real para las organizaciones.

Consciente de esta necesidad, el IEB, Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid para su Grado en Derecho y su Máster de Acceso, desde hace más de 35 años, ofrece a sus estudiantes un modelo diferencial consistente en la posibilidad de cursar simultáneamente el Grado en Derecho y un Máster especializado (a elegir entre Relaciones Internacionales, Bolsa y Mercados Financieros, Banca de Inversión o Business Analytics), todo en tan solo 4 años.

Son muchos los estudiantes que optan por una formación generalista y a la vez completa como son los Grados en Derecho, pero que a la vez desean la especialización de un Programa Máster donde poder reforzar la aplicación práctica de los conceptos del Grado a través de una formación exclusiva impartida por profesionales, que proporcionan al alumno conocimientos y desarrollo de habilidades lo cual les da un inmejorable acceso a las oportunidades profesionales, como así lo demuestran los cientos de alumnos que han pasado por nuestras aulas.

Debido a la elevada demanda de este tipo de estudios, el IEB lanza anualmente el programa de Becas a la Excelencia, especialmente orientado a ayudar e incentivar en estos estudios, a los mejores expedientes de bachillerato y EVAU en el caso de los Grados, y del Grado en el caso del Máster habilitante, premiando así el esfuerzo y la capacidad de trabajo durante los estudios anteriores a la entrada en los programas de IEB.

El valor diferencial, radica en la formación eminentemente práctica, ya que el claustro está integrado por profesionales en activo en Despachos, Entidades Financieras y Empresas de primer nivel que introducen casos reales, lo que permite a los estudiantes aplicar la teoría a la práctica desde el primer curso.

"Cursar a la vez un Grado y un Máster en solo 4 años exige compromiso, constancia y esfuerzo, pero el resultado es inmejorable", explica Ignacio Muñoz, jefe de Admisiones del IEB. "Pero es un modelo muy eficaz porque el estudiante combina el rigor académico del Grado con la aplicación práctica de un Máster impartido por expertos, como Laura Camarero, Counsel de Baker McKenzie y Directora del Master de Acceso a la Abogacía que, trabajan día a día en el sector, lo que según nos comentan cada año los alumnos, les hace disfrutar de su formación universitaria, y por tanto les ayuda a aprender más y prepararse mejor para su futuro laboral ".

En la misma línea, subrayo que "todos nuestros alumnos acceden al mercado laboral incluso antes de finalizar sus estudios, gracias a las prácticas, convenios con empresas y retos empresariales que las propias compañías plantean en nuestras aulas".

En Derecho, la Digitalización es ya una realidad, y el IEB prepara a sus alumnos para desenvolverse en entornos donde la tecnología transforma la práctica jurídica.

Alumnos en estancia internacional en BAYES Business School (Londres)

Además, la internacionalización se materializa en estancias en universidades de prestigio mundial como Fordham University (Nueva York) o la Bayes Business School (Londres), lo que amplía la visión global de los estudiantes y fortalece sus oportunidades en mercados internacionales.

"El objetivo es que nuestros alumnos adquieran competencias esenciales para el entorno laboral actual: flexibilidad, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y dominio del ecosistema digital", apunta Joaquín Danvila, director de Desarrollo Digital y Formación Online del IEB.

Como centro adscrito a la Complutense, el IEB ofrece también la posibilidad de cursar el Máster oficial de Acceso a la Abogacía y a la Procura, que puede completarse con especializaciones de gran empleabilidad: desde Mercados Financieros o Derecho de Seguros, hasta Compliance o Penal Económico, pasando por el tan demandado hoy de Derecho Digital e Inteligencia Artificial, un terreno tremendamente necesario en el sector hoy en día.

En definitiva, el modelo del IEB combina la solidez académica del Grado en Derecho con la visión práctica y especializada de un Máster, en un formato intensivo de cuatro años. El resultado: graduados que no solo dominan la teoría, sino que cuentan con experiencia real, una red de contactos sólida y la preparación necesaria para incorporarse de inmediato al mercado laboral con ventaja competitiva.