Ospina Abogados, uno de los ganadores de los Iberian Lawyer Forty under 40 que premian a la élite de la abogacía

Los ganadores de los premios Iberian Lawyer 2025 Forty under 40 se han anunciado en la gala celebrada el jueves 25 de septiembre en el Hotel VP Madroño de Madrid.

El evento ha reunido a numerosos representantes de prestigiosos despachos de España y Portugal para reconocer a los abogados, profesionales y equipos más prometedores del mercado ibérico, todos ellos menores de 40 años. Los galardones celebran el talento de quienes liderarán la abogacía en el futuro y premian su dedicación en las distintas áreas de práctica.

Entre los ganadores, Gómez-Acebo & Pombo fue elegido Equipo del Año, por su dinamismo y capacidad para afrontar operaciones complejas con resultados sobresalientes. En la categoría individual, el premio a Abogada del Año recayó en Inês Palma Ramalho (Pérez-Llorca), reconocida por su asesoramiento a bancos e instituciones financieras en asuntos regulatorios complejos.

En el ámbito de Arbitraje, el equipo de Sérvulo & Associados se alzó con el galardón, mientras que la distinción individual fue para Silvia de Paz (Pérez-Llorca), especialista en arbitrajes nacionales e internacionales de alto nivel.

Premios en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales o Energía

En Banca y Finanzas, los premios se dividieron en varias categorías: Clifford Chance fue reconocido en Proyectos; Abreu Advogados, en Transacciones; y DIKEI Abogados, en Litigios. En las categorías individuales destacaron Alfonso García-Freire (White & Case), Ignacio Fernández Echevarría (Dentons) y Álvaro Alarcón Dávalos (Deloitte Legal).

El área de Mercados de Capitales tuvo como ganador a A&O Shearman como equipo, y a Manuel Cordeiro Ferreira (Pérez-Llorca) como abogado destacado. En Energía, el reconocimiento fue para Gómez-Acebo & Pombo y Javier Ruffín (Watson Farley & Williams). La categoría Transacciones Transfronterizas de Energía recayó en Squire Patton Boggs y Claudia Moro (Ambar Partners).

Otros galardones incluyeron:

Derecho de la UE y Competencia : Rúben Ferreira Ribeiro (SRS Legal).

Insolvencia y Reestructuraciones : equipo de PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados y Manuel García-Pozuelo (Eversheds Sutherland Spain).

Seguros : equipo de SPS Advogados y Margarida Ferraz de Oliveira (PLMJ).

Propiedad Intelectual y TMT : equipo de Bird & Bird y Gonçalo Cerejeira Namora (Cerejeira Namora, Marinho Falcão).

Laboral : Augusta Abogados y Blanca Liñán Hernández (Ceca Magán Abogados).

Ciencias de la Vida y Farma : Osborne Clarke y Pedro Fontes (VdA – Vieira de Almeida).

Litigación Comercial : Sérvulo & Associados y Marta Robles (Squire Patton Boggs).

Litigación Corporativa : Antas Da Cunha Ecija & Associados y Patricia Martínez Díez (Ceca Magán Abogados).

Litigación Financiera : Cristiano Dias (PLMJ).

M&A : Linklaters y Pedro López-Dóriga (Cuatrecasas).

M&A Mid-Market : Andersen in Spain y Victoria Vilar Benedito (ZADAL).

Private Equity : Addleshaw Goddard y Jorge Martín Sainz (Gómez-Acebo & Pombo).

Derecho Público : CMS Portugal y Vasco Freitas da Costa (Sérvulo & Associados).

Inmobiliario : Ambar Partners y Natalia Tova (EY Abogados).

Startups : Ejaso y Carlos Gerpe (FILS).

Fiscalidad : distintos premios a KPMG Abogados, Ashurst, B Law & Tax y Selier Abogados en equipos, y a Mariana Coentro Ribeiro (CMS Portugal), Pilar Vacas (RocaJunyent), Daniel Echegoyen Escanero (Broseta) y David Vallés Viosca (Romá Bohorques Tax & Legal) en categorías individuales.

Delitos Económicos : MFA Legal y Beatriz Uriarte Arreba (Ospina Abogados).

Investigaciones Corporativas : Ospina Abogados.

Litigación Deportiva : Miguel Cunha Machado (Dower Law Firm).

Defensa Aeroespacial: Cristina de Santiago Álvarez (Act Legal-Spain).

Con más de 40 categorías, los Forty under 40 de Iberian Lawyer volvieron a situar en el centro del escenario el talento emergente que está redefiniendo la abogacía en la península ibérica.