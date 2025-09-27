CPB (ACS) inicia la construcción del programa de obras de la Base de la Real Fuerza Aérea de Australia

El director del proyecto de CPB Contractors North Queensland, Carmelo DiBella y el gerente general de Defensa, Brendan Sowry, se unieron al Ministro Adjunto de Defensa, el Honorable Peter Khalil MP el martes para celebrar el inicio de las obras del Programa de Obras de Aviación del Ejército del Departamento de Defensa del Gobierno de Australia en la Base Townsville de la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) y el Área de Entrenamiento de Campo de Townsville.

De acuerdo con los objetivos de la Revisión Estratégica de Defensa, las obras incluyen la modernización o reconstrucción de la infraestructura y las instalaciones para apoyar la reubicación del 1.er Regimiento de Aviación del Cuartel Robertson y de la 16.ª Brigada de Aviación del Cuartel Galípoli a la Base de la RAAF en Townsville, Queensland. CPB Contractors también construirá un nuevo Punto de Armamento y Reabastecimiento Avanzado para helicópteros de ataque en el Área de Entrenamiento de Campo de Townsville, nuevas y renovadas áreas de trabajo para el personal, instalaciones de almacenamiento, mantenimiento y reabastecimiento de aeronaves, áreas de municiones explosivas y la infraestructura civil y de servicios de apoyo.

Carmelo DiBella, director de proyectos de CPB Contractors North Queensland, afirmó: «Con más de 50 años de experiencia en la construcción de infraestructura crítica y compleja para el norte de Queensland, la mano de obra local cualificada de CPB Contractors espera aprovechar la experiencia adquirida para ejecutar el programa de obras de acuerdo con todos los requisitos operativos y de seguridad, minimizando al mismo tiempo el impacto en las actividades militares y civiles en la base de la RAAF en Townsville. Gracias a nuestra sólida red local, nos aseguraremos de que este proyecto maximice las oportunidades sociales y económicas para la comunidad, la industria y los pueblos indígenas».

Brendan Sowry, Director General de Defensa de CPB Contractors, declaró: «Este proyecto da continuidad a la larga colaboración entre CPB Contractors y el Departamento de Defensa. El Programa de Obras de Aviación del Ejército es fundamental para apoyar la evolución de las capacidades de aviación de la Fuerza de Defensa Australiana. Nuestro equipo de expertos se compromete a garantizar la ejecución segura y exitosa de los programas tanto en la Base de la RAAF en Townsville como en el Área de Entrenamiento de Campo de Townsville».