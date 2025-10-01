La costa española se suma al atractivo del crowdlending inmobiliario con operaciones de Civislend

El crowdlending inmobiliario de Civislend se ha consolidado como una de las fórmulas más dinámicas para acceder al sector residencial sin necesidad de adquirir una propiedad completa. La plataforma ha financiado hasta la fecha 74 proyectos situados en municipios de costa, movilizando un capital agregado superior a 136 millones de euros. Con una rentabilidad media del 10,5 % y un plazo de retorno cercano a los 16 meses, este modelo se ha convertido en una alternativa atractiva para inversores que buscan diversificar en activos reales de manera accesible y regulada.

El litoral español se ha erigido en el epicentro de esta tendencia. Provincias como Málaga, con 19 promociones financiadas, Mallorca con 11 y Cádiz con 8 concentran buena parte del volumen, a lo que se suman enclaves de Cataluña como Barcelona y Tarragona. Más allá del Mediterráneo y del sur peninsular, Civislend también ha constatado el interés creciente por áreas del norte, en especial Asturias y el País Vasco, donde la estabilidad de la demanda y un perfil de usuario que valora tanto el entorno natural como el clima suave han impulsado operaciones recientes.

Un ejemplo de proyecto es "Casa Cisco Getxo", en Vizcaya. El proyecto, consistía en la reconversión de un edificio, anteriormente destinado a oficinas, en un complejo residencial formado por nueve viviendas, nueve trasteros y quince plazas de garaje en primera línea de costa. El capital a financiar fue de 2,2 millones de euros a través de la plataforma, con una TIN del 10,5 % y un plazo de 18 meses. 1.011 inversores particulares participaron en la operación, reflejando la creciente confianza en este modelo colaborativo.

Concentración de operaciones en la costa

La concentración de operaciones en la costa responde a un desajuste estructural entre oferta y demanda en localidades litorales, al auge del alquiler turístico y de segunda residencia y a la buena acogida que tienen este tipo de promociones entre los promotores e inversores. Estos factores, sumados al marco regulatorio de la CNMV bajo el que opera desde 2017 Civislend como Plataforma de Servicios de Financiación Participativa, fortalecen el atractivo de este canal de inversión.

En paralelo, la compañía recuerda que cada operación es sometida a un riguroso análisis de viabilidad y a la revisión de su comité de riesgos antes de abrirse al público. Solo una vez alcanzado el objetivo de financiación se formaliza el préstamo con el promotor, de esta manera el capital captado se destina íntegramente a la ejecución del proyecto. Con importes de entrada desde 250 euros, el modelo democratiza el acceso al sector inmobiliario y permite a los inversores diversificar con mayor facilidad.

Proyecto de financiación en Málaga

El jueves 2 de octubre abren un proyecto a financiación en Málaga: El proyecto LA CAROLINA MARBELLA. Esta oportunidad trata de la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para liberar fondos propios. El promotor aporta en garantía un suelo residencial unifamiliar con licencia de obras en La Carolina, Marbella.

El ticket del proyecto a financiar es de 2.000.000€ con una rentabilidad total del 17,25% (11,5% TIN), en un plazo de 18 meses, con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 6.

En definitiva, la experiencia de Civislend muestra cómo la financiación participativa ha dejado de ser un nicho para convertirse en un canal consolidado, capaz de movilizar cientos de millones hacia proyectos inmobiliarios tangibles, a la vez que ofrece rentabilidad con garantías reales a los inversores.