Llega "Impulso Infantil", una cuenta de ahorros para menores de la mano de un neobanco alemán

El neobanco alemán Trade Republic ha anunciado este jueves el lanzamiento en España de su nueva cuenta infantil de ahorro, diseñada para que los padres puedan invertir en nombre de sus hijos con una remuneración anual ligada a la tasa de referencia del Banco Central Europeo (BCE), actualmente en el 2%.

El producto, bautizado como Impulso Infantil, se ha desarrollado en colaboración con Vanguard y permite acceder sin comisiones a tres fondos cotizados: FTSE All World, Vanguard ESG Global All Cap y Vanguard LifeStrategy. Según explicó la entidad, las comisiones de gestión de estos ETFs se eliminan y reinvierten automáticamente en el propio fondo cada mes hasta que el menor cumpla 18 años. "Cada euro invertido se destina íntegramente a crear patrimonio", subrayó Trade Republic en un comunicado.

Además de la rentabilidad, la propuesta incorpora un componente social. A través de la función Padrinos de Ahorro, familiares y amigos pueden realizar aportaciones periódicas para contribuir al capital acumulado del menor.

Una iniciativa que abunda en la necesidad de incrementar la cultura financiera en España y que cada vez más familias sean capaces de ganar en libertad e independencia gracias al buen entendimiento del dinero y los mercados financieros. Herramientas, estas, indispensables para la creación a largo plazo de un patrimonio sano y creciente.

En declaraciones a Libre Mercado, Pablo López, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, se ha felicitado de la iniciativa y ha enfatizado que "la cuenta devuelve al ahorro infantil su esencia: crear propietarios, no dependientes. Convierte la hucha en inversión diversificada desde el primer día. Con ‘Impulso Infantil’ eliminamos y reinvertimos cada mes las comisiones de determinados ETFs de Vanguard hasta los 18 años; todo 100 % digital, con ahorro automático, inversión fraccionada y el tipo del BCE íntegro sobre el efectivo. Con los ‘Padrinos de Ahorro’, abuelos y tíos también podrán aportar dinero a los jóvenes. Es una herramienta de creación de riqueza y libertad para las familias españolas, educando en responsabilidad, acumulando patrimonio y reduciendo la dependencia futura del Estado."

El cofundador de la firma, Christian Hecker, defendió la iniciativa en un contexto de incertidumbre sobre las pensiones: "Nuestros hijos heredarán un sistema roto y una deuda pública creciente. Solo la creación temprana e independiente de patrimonio puede garantizar que la próxima generación se jubile con independencia financiera".

Con esta apuesta, Trade Republic busca sentar las bases de una nueva generación de pequeños ahorradores en España, combinando inversión pasiva, rentabilidad y un enfoque comunitario.