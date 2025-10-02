Turner (ACS) se adjudica el nuevo Huntington Bank Field de los Browns

The Haslam Sports Group (HSG) y Cleveland Browns han adjudicado a la joint venture formada por AECOM Hunt y Turner Construction Company la construcción del nuevo Huntington Bank Field, el primer estadio cubierto de Ohio. Este proyecto visionario establecerá un nuevo estándar en innovación de estadios y participación de los aficionados, acercándolos más que nunca a la acción en el campo y atrayendo eventos durante todo el año además del fútbol americano.

El estadio será la pieza central de la mayor iniciativa de desarrollo económico del noreste de Ohio hasta la fecha. Diseñado y construido pensando en los aficionados y la comunidad, el estadio contará con un recinto de primera categoría junto a un distrito de entretenimiento de uso mixto liderado por el socio de desarrollo y Lincoln Property Company, que impulsará el crecimiento económico a largo plazo y realzará la identidad de la región. Este proyecto transformador asegurará el futuro de los Browns en el noreste de Ohio para las generaciones venideras.

El revolucionario recinto «Super Theater», con 67.500 asientos, diseñado HKS, podrá acoger una amplia gama de eventos de primer orden a lo largo de todo el año, además de los partidos de los Browns, incluyendo la Final Four de la NCAA, partidos de fútbol internacional y conciertos para hasta 75.000 personas.

El nuevo Huntington Bank Field se inspira en el lago Erie y la ciudad de Cleveland, y ofrece una experiencia inmersiva a los visitantes. Entre los aspectos más destacados del proyecto se incluyen:

Los asientos de la NFL : un revolucionario diseño de gradas que acerca a los aficionados al campo más que cualquier otro estadio de la NFL, con el nuevo y modernizado Dawg Pound como elemento destacado.

: un revolucionario diseño de gradas que acerca a los aficionados al campo más que cualquier otro estadio de la NFL, con el nuevo y modernizado Dawg Pound como elemento destacado. Techo translúcido : inspirado en los emblemáticos atrios de Cleveland, la luz natural que inunda todo el estadio crea un ambiente exterior único y una experiencia visual inolvidable para todos los visitantes.

: inspirado en los emblemáticos atrios de Cleveland, la luz natural que inunda todo el estadio crea un ambiente exterior único y una experiencia visual inolvidable para todos los visitantes. Capacidad flexible : el concepto de «superteatro» permite acoger eventos con hasta 75.000 asistentes.

: el concepto de «superteatro» permite acoger eventos con hasta 75.000 asistentes. Sistema de cubierta único en su género : con la primera cubierta de gran luz sin vigas, se mejora la visibilidad y el diseño en todo el edificio.

: con la primera cubierta de gran luz sin vigas, se mejora la visibilidad y el diseño en todo el edificio. Catalizador económico: más de 6.000 puestos de trabajo en la construcción y miles de puestos adicionales a tiempo completo en el estadio y las instalaciones adyacentes, lo que reportará beneficios económicos duraderos a Cleveland y al noreste de Ohio.

AECOM Hunt y Turner Construction Company aportan décadas de experiencia y un profundo compromiso con el noreste de Ohio. Turner lleva más de 100 años prestando servicios en la región, incluida la renovación del actual estadio de los Browns y del estadio de HSG para el Crew, Lower.com Field. Entre los proyectos más destacados de AECOM Hunt en la región se encuentran la construcción del Progressive Field de los Cleveland Guardians, así como el actual estadio de los Browns.