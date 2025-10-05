Alto riesgo de embargo en España debido a la sexta condena en EEUU por los impagos de Sánchez a las renovables

La justicia estadounidense ha asestado un nuevo golpe al Reino de España en la cascada de litigios internacionales por los recortes retroactivos a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros a favor de NextEra Energy, lo que eleva a seis las condenas consecutivas contra el Estado español en los tribunales de Estados Unidos y sitúa la factura total en 644,4 millones de euros.

La jueza Tanya S. Chutkan ha rechazado los intentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de volver a cuestionar la jurisdicción del CIADI, recordando que los laudos de este organismo internacional deben recibir en EEUU "la misma plena fe y crédito que si fueran una sentencia definitiva de un tribunal estatal". El tribunal también ha descartado el argumento de la "inmunidad soberana", que España ha venido esgrimiendo sin éxito para frenar la ejecución de los laudos.

La decisión se suma a las ya dictadas en los casos Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones) e Infrared (35 millones), consolidando una serie de derrotas en cadena que ha reforzado severamente las posibilidades de embargo de activos españoles radicados en territorio norteamericano.

Derrota en Australia

La ofensiva judicial de las empresas afectadas avanza también en otros países. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de Australia dictó sentencia ordenando la ejecución de cuatro laudos por un importe de 469 millones de euros, rechazando igualmente la defensa de inmunidad soberana planteada por España y desestimando la intervención de la propia Comisión Europea.

Los inversores insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo negociado que ponga fin a la litigiosidad y a la acumulación de condenas, que dañan la credibilidad internacional de España y amenazan con derivar en embargos de bienes públicos en el extranjero.