Así consigue Black Friday despertar la economía

El Black Friday en productos de perfumería se ha convertido en uno de los más esperados en España y el resto de Europa. Lo que nació en Estados Unidos como una jornada de descuentos después de Acción de Gracias es hoy una de las fechas más relevantes para el comercio minorista, con un impacto directo en sectores estratégicos como la tecnología, la moda y, cada vez más, la cosmética y la perfumería.

Según la Asociación Española de la Distribución, el Black Friday marca el inicio de la campaña navideña, adelantando gran parte de las compras de diciembre. Y es que cada vez son más las personas que aprovechan este día para conseguir sus regalos a precios reducidos.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday es un evento a nivel global con descuentos que se celebra el último viernes de noviembre. Su nombre proviene de la forma en que, tradicionalmente, los comercios pasaban de números "rojos" a "negros" gracias al repunte en ventas.

En España, se ha consolidado rápidamente. Según datos de Deloitte, más del 70 % de los consumidores planea comprar durante esta campaña de Black Friday. Además, algunos de los sectores con mayor crecimiento en estos últimos años ha sido el de la cosmética y la perfumería, gracias al impulso del auge por el autocuidado y el interés en adquirir regalos para las fiestas navideñas.

Productos más demandados

Aunque la electrónica es el protagonista indiscutible de los descuentos de Black Friday, el sector de la belleza y la perfumería ha escalado posiciones durante los últimos años. Los perfumes, por ejemplo, son una apuesta segura para regalar. Esto explica que se disparen sus ventas en noviembre.

La cosmética facial también está ganando terreno. Cada vez más consumidores buscan invertir en sérums, cremas antiedad o tratamientos de hidratación intensiva, productos que, fuera de la campaña, pueden ser más caros.

Los sets de maquillaje y cofres exclusivos, diseñados para estas fechas, completan la lista de favoritos, al igual que el cuidado masculino, un segmento que ya no se considera nicho y que suma cada vez más adeptos.

Recomendaciones para aprovechar los descuentos y detectar oportunidades

Si quieres sacar el máximo provecho a las ofertas de Black Friday en cosmética y perfumería, es esencial que planifiques las compras con antelación. Aquí tienes algunas recomendaciones:

Investiga con antelación: Antes de que comiencen las ofertas, haz una lista de los productos que quieres comprar y compara precios en diferentes tiendas. Esto te permitirá identificar las verdaderas rebajas y evitar compras impulsivas.

Suscríbete a newsletters: Tiendas como Primor envían ofertas exclusivas a sus suscriptores antes del Black Friday. Estar en su lista te dará acceso anticipado a descuentos y promociones especiales.

Establece un presupuesto: Define cuánto estás dispuesto a gastar y respétalo. Es fácil dejarse llevar por la fiebre de las rebajas, pero es fundamental mantener el control para evitar sustos a final de mes.

Verifica la autenticidad de los productos: Asegúrate de comprar en tiendas oficiales o autorizadas para evitar falsificaciones. La calidad es esencial, especialmente en productos de belleza y perfumería.