Guía rápida para vender nave industrial en Madrid

Si está pensando en vender su nave industrial, por cese del negocio, jubilación o cualquier otra razón, es posible que no tenga muy claro por dónde empezar. Lo esencial, sin duda, es establecer el precio correcto, y después darle la visibilidad necesaria a su propiedad, amén de otros cuantos pasos más que ahora detallamos. Desde Ibernave, Espacios^Industriale s , le hemos preparado esta guía rápida sobre cómo vender nave industrial en Madrid. Estos puntos son aplicables, de manera genérica, también a terrenos industriales en la región, salvando algunas diferencias, y a excepción de lo referente a la documentación legal y a los impuestos. Así, esta guía práctica le ofrece una visión clara y estructurada de todo lo que debe considerar desde el inicio hasta el cierre de la venta.

Cómo vender nave industrial en Madrid

Reunir y preparar toda la documentación necesaria

Uno de los primeros pasos para vender una nave industrial de forma eficaz es tener toda la documentación en regla. En primer lugar, porque los trámites legales y administrativos se verán enormemente facilitados. Y, por otro lado, porque el hecho de que los papeles estén en regla transmite confianza al potencial comprador. Y puede ser decisivo en caso de duda a la hora de elegir entre dos o más propiedades. Para que tenga claro qué es lo que se necesite, le detallamos seguidamente cuál es la documentación esencial a preparar:

Escritura de propiedad o título de adquisición.

Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.

Certificado de eficiencia energética (CEE).

Inspección Técnica del Edificio (ITE), si procede.

Últimos recibos del IBI (de los dos o tres últimos años).

Planos de la nave y memoria descriptiva.

Cédula urbanística o informe urbanístico (opcional pero recomendable).

Información catastral actualizada.

Revisar y disponer de estos documentos agiliza de manera notable los trámites de la venta. Tenga en cuenta que en Madrid, debido al volumen de operaciones, solicitar copias de documentos puede llevar su tiempo. Así que si tiene prisa en realizar la venta, desde luego ha de tener especial cuidado con la preparación de la documentación. En Ibernave podemos ayudarle en este aspecto, para que venda su nave industrial en Madrid con éxito y sin retrasos innecesarios.

Revisión del estado de la nave y mejoras recomendadas

Aunque no sepa cómo vender su nave industrial en Madrid, seguro que entenderá que antes de publicitar la venta, es fundamental revisar el estado general del inmueble. Si su objetivo es vender esa nave industrial de manera rápida y al mejor precio, resulta totalmente esencial asegurarse de que su apariencia y funcionalidad están optimizadas. La venta será mucho más sencilla, ya que los interesados suelen tener como requerimiento la puesta en marcha de su negocio lo antes posible. Le aconsejamos revisar los siguientes aspectos clave:

Estado de la cubierta y la fachada exterior.

Suelos, paredes y pintura.

Instalaciones eléctricas, fontanería y otros sistemas que pueda tener la nave (si cuenta con alarmas, extintores, etc.).

Sistemas de ventilación, climatización o extracción.

No se trata de hacer grandes obras, sino de revisar que todo esté correcto y, a ser posible, listo para empezar con la actividad. Pequeñas inversiones en mantenimiento o limpieza industrial pueden marcar la diferencia a la hora de vender una nave industrial en Madrid, atrayendo más compradores y mejorando su valor de mercado. Tenga en cuenta que una propiedad en un estado con ciertos defectos o con necesidad de mejoras puede mermar significativamente el precio.

Fijar un precio adecuado y realista

Uno de los puntos clave para vender con éxito es fijar un precio adecuado. Si el precio es demasiado alto, puede alargar innecesariamente el proceso; si es demasiado bajo, puede suponer una pérdida económica. Aunque todo depende de sus necesidades e intereses. Ya que si usted quiere vender rápido, un precio más bajo es un factor decisivo. En todo caso, establecer el precio correcto es imprescindible para vender una nave industrial en Madrid con éxito. Un precio bien calculado atraerá a compradores serios y reducirá el tiempo de venta.

Sin duda, una buena estrategia es apoyarse en herramientas de tasación profesionales. Como la que ponemos a su disposición en Ibernave, gratuita y online , que ofrece una valoración realista en función del mercado madrileño. Además, nuestro equipo de expertos puede asesorarle personalmente sobre el precio más adecuado según la zona y el tipo de nave. En todo caso, estos puntos son clave a la hora de fijar el precio correctamente:

Analizar precios de naves similares en la misma zona.

Evaluar superficie, accesos, antigüedad, estado y características.

Consultar con profesionales especializados en tasación industrial.

Una tasación bien realizada es la base para vender su nave industrial en Madrid sin devaluarla ni alargar el proceso innecesariamente. Apóyese en nuestros expertos.

Dar visibilidad a la venta

No todo el mundo sabe cómo vender nave industrial en Madrid. Porque no solo se trata de poner un cartel con un número de teléfono o colgar la propiedad en Internet. El proceso es ciertamente más trabajoso. Por supuesto que se puede acudir a estas técnicas más tradicionales, pero es imprescindible diversificar los canales.

De este modo, una vez que la nave está lista para salir al mercado, llega el momento de promocionarla adecuadamente con una estrategia de visibilidad que llegue al público correcto. Algunas acciones recomendadas serían:

Poner un cartel visible en el exterior de la nave.

Realizar publicaciones en portales inmobiliarios profesionales .

Hacer una campaña de promoción en redes sociales, marketplaces y plataformas B2B .

Lleva a cabo campañas directas a bases de datos de inversores y empresas.

En todos estos puntos, el apoyo de profesionales como los que formamos Ibernave puede ser determinante. Ya que conocemos al detalle el mercado madrileño, el sector y sus zonas industriales en toda la región, y además, tenemos una amplia cartera de contactos de empresarios e inversores y, en definitiva, compradores cualificados. Está claro que una promoción bien dirigida aumentará significativamente las posibilidades de vender su nave industrial en Madrid en menos tiempo y con mayor rentabilidad.

Impuestos que debe pagar el vendedor en Madrid

El hecho de no saber cómo vender nave industrial en Madrid o cuáles son los procedimientos y requerimientos legales que hay que seguir, evidentemente no exime de su obligación. Por esta razón, es realmente importante conocer todas esas implicaciones fiscales y legales, y para ello es esencial contar con la asesoría de expertos. De este modo, agilizará los trámites y evitará sorpresas indeseadas. El equipo de Ibernave está compuesto por profesionales en este campo. De manera esquemática, los principales impuestos que le afectan como vendedor:

Plusvalía municipal (IIVTNU): se calcula sobre el valor catastral y el periodo de tenencia del suelo.

IRPF : en caso de personas físicas, se aplica sobre la ganancia obtenida.

Impuesto de Sociedades : si el vendedor es una empresa, la ganancia tributa como ingreso.

IVA: solo se aplica si se trata de una nave nueva o el vendedor es sujeto pasivo de IVA.

Como le venimos diciendo, contar con asesoría fiscal especializada es más que recomendable. La claridad y transparencia que le ofrecemos en Ibernave sobre los impuestos te permitirá vender su nave industrial en Madrid con mayor tranquilidad y previsión financiera.

Deje todo en manos de expertos

Si desconoce por dónde empezar o cómo vender su nave industrial en Madrid, y quiere que la operación se lleve a cabo sin complicaciones y con todas las garantías legales, fiscales y técnicas, lo más recomendable es confiar en profesionales con experiencia en el sector. En Ibernave podemos ayudarle con todos los servicios anteriores y en todo el proceso hasta el cierre de la operación. De manera resumida, le brindamos los siguientes servicios:

Asesoramiento comercial, legal y fiscal.

Redacción y revisión de contratos.

Coordinación con notaría y entidades bancarias.

Gestión de impuestos y documentación.

Seguimiento completo hasta el cierre de la operación.

En Ibernave le acompañaremos durante todo el proceso hasta el cierre de la venta. Para que no tenga que preocuparse de nada. Confiar en un equipo especializado puede ser la mejor decisión a la hora de vender su nave industrial en Madrid de forma segura, rápida y eficaz.

Desde Ibernave, Espacios^Industriales esperamos que esta guía rápida le sirva para saber un poco más sobre las implicaciones de una venta de propiedades de tipo industrial en Madrid. Consulte nuestras preguntas frecuentes o contacte con nosotros para más información.

Vender nave industrial en Madrid con Ibernave es un acierto

Ibernave, Espacios^Industriales, contacte con nosotros .

J.L. Herrera | CEO Ibernave