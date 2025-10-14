CIMIC (ACS) amplía 3 años más el contrato de activos minerales críticos en Indonesia

La empresa Leighton Asia, del Grupo CIMIC, ha asegurado una extensión de tres años a su contrato de integridad de activos con PT Vale Indonesia, brindando apoyo a las operaciones en la mina de níquel de Sorowako, en Sulawesi del Sur, Indonesia.

El alcance del contrato incluye servicios de inspección, mantenimiento, ingeniería y construcción para activos de producción críticos, garantizando una operación segura, confiable y eficiente de las mejoras y expansiones de la infraestructura de la mina. El níquel es un componente clave en las tecnologías de baterías y en las aleaciones de alto rendimiento, lo que convierte a este proyecto en un elemento central en el suministro global de minerales críticos.

El Director Ejecutivo de ACS Group y HOCHTIEF, y Presidente Ejecutivo del Grupo CIMIC, Juan Santamaría, afirmó: "Nos complace continuar nuestra asociación de larga data con PT Vale Indonesia, que abarca más de 30 años. Esta extensión del contrato refleja nuestro compromiso con la prestación de servicios de integridad de activos de alta calidad y con el apoyo a la creciente industria del níquel en Indonesia, un contribuyente esencial a la transición energética global. Minerales críticos como el níquel son fundamentales para las tecnologías de energía limpia, los sistemas de defensa y la infraestructura digital. A través de la experiencia de Leighton Asia y las capacidades integradas de nuestro Grupo, estamos orgullosos de desempeñar un papel en el aseguramiento de las cadenas de suministro que sustentan estos sectores estratégicos."

El Director General de Leighton Asia, Brad Davey, señaló: "Esta extensión destaca las capacidades de Leighton Asia y refuerza nuestro papel en el impulso del desarrollo sostenible en Indonesia. Como parte del Grupo CIMIC, aportamos una profunda experiencia en infraestructura para recursos y en la entrega de minerales críticos. Nos sentimos orgullosos de contribuir al éxito de este importante proyecto y al crecimiento económico y tecnológico de la región, y nos sentimos honrados por la confianza que nuestro cliente PT Vale Indonesia ha depositado en nosotros."

El trabajo bajo el contrato ampliado está programado para comenzar en el cuarto trimestre de 2025 y finalizar en el cuarto trimestre de 2028.

Leighton Asia también está actualmente llevando a cabo obras de infraestructura minera para el proyecto de Minas Integradas de Pomalaa (IMP) de PT Vale, apoyando aún más el surgimiento de Indonesia como un actor clave en la cadena de suministro global de minerales críticos.