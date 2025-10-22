Un empresario deja a un ayuntamiento 2,5 millones en herencia a cambio de que se destinen a los mayores

Un empresario millonario de origen italiano, Paolo Ghirelli, que desarrolló buena parte de su actividad en el sector de la hostelería del municipio y falleció el pasado agosto a los 80 años, ha dejado en herencia 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella. El emprendedor, fundador del restaurante La Meridiana, condicionó su donación a que el Consistorio destine la cantidad a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas mayores del municipio.

En una nota de prensa del consistorio a la que ha tenido acceso Libre Mercado, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, señala que el Ayuntamiento cumplirá con la voluntad del empresario italiano y que ya ha elaborado una propuesta con distintas actuaciones, en colaboración con los albaceas de la herencia, para definir el destino preciso de cada euro donado.

Entre las opciones que contempla el Ayuntamiento figuran la financiación de programas municipales dirigidos a personas mayores —como los de atención inmediata, ayuda a domicilio o lucha contra la soledad no deseada—, así como la posibilidad de invertir parte del importe en el equipamiento de la residencia pública del Trapiche del Prado, construida sobre una parcela cedida por una familia del municipio para uso geriátrico.

Gesto solidario

Muñoz ha destacado la "generosidad, implicación y amor de Paolo por Marbella, que ha quedado patente con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos". Además, ha subrayado su legado "como referente de la vida empresarial, gastronómica y social de una época de Marbella para el recuerdo".

La regidora ha añadido que "vamos a seguir trabajando para determinar de manera definitiva la distribución de esta aportación tan generosa por parte de uno de los grandes promotores de una etapa muy relevante de nuestra ciudad, al que debemos reconocer su figura como emprendedor, embajador de Marbella y persona solidaria con nuestros mayores".