El producto español que detecta el cáncer antes de que aparezca

Detectar el cáncer antes de que aparezcan los síntomas es, en realidad, "cambiar su historia natural". Así resume Elena Sánchez-Viñes, Directora de Operaciones de Amadix, la misión de esta startup española que combina ciencia, datos e innovación para adelantarse a la enfermedad.

Amadix, que nació en Valladolid en 2010, ha pasado de ser un proyecto de investigación a una empresa que hoy desarrolla pruebas de detección precoz basadas en biomarcadores y algoritmos de inteligencia artificial. Su primer producto, PreveCol, permite identificar el cáncer colorrectal a través de un simple análisis de sangre, una alternativa menos invasiva y con más precisión que las pruebas tradicionales de cribado.

Desde la propia compañía se desprenden del imaginario colectivo que se asocia a las biotecnológicas: Amadix, dicen, funciona de forma diferente. "Aquí no tenemos un laboratorio lleno de batas blancas, pero el desarrollo que hay detrás sí se realiza a través de ensayos clínicos en hospitales o de análisis de laboratorio", explica Sánchez-Viñes, licenciada en Farmacia y especializada en bioquímica. Entre sus oficinas de Madrid y Valladolid, el equipo coordina distintas fases del proceso: desde la investigación científica hasta la parte regulatoria, pasando por operaciones, finanzas, comunicación o desarrollo de negocio.

En los últimos años, la empresa ha casi duplicado su plantilla hasta llegar a los 35 empleados para acompañar el crecimiento y "las necesidades" de sus proyectos. Aunque la directora confiesa que "sin duda" la parte de Ciencia y Datos es "el corazón de la compañía por ser el origen de nuestros productos", insiste en que el éxito depende por completo de la posterior coordinación interna: aquí no hay departamentos "estanco", sino equipos que trabajan de forma coral y que comparten objetivos y resultados.

Hasta la actualidad, solo comercializan un servicio "de detección temprana no invasivo" con el nombre PreveCol. Al explicarnos cómo funciona exactamente, Sánchez-Viñes detalla que esta herramienta no solo identifica el cáncer colorrectal, sino también lesiones precancerosas y pólipos que podrían transformarse en tumores si no se tratan a tiempo. "Se realiza sobre población sana asintomática y es ahí donde está la importancia de que se realicen programas de cribado, porque son la única manera de identificar una enfermedad antes de que sea tarde", apunta Sánchez-Viñes.

El test —llamado así de forma coloquial— se realiza únicamente con una muestra de sangre, sin necesidad de preparación previa ni de acudir en ayunas. "En el mismo momento que vas a hacerte cualquier otra analítica te pueden coger un tubito de sangre", explica la farmacéutica. Está indicado para hombres y mujeres asintomáticos "a partir de los 50 años" porque "todos deberíamos pasar por ella sin miedo, porque lo que haya está, no por no hacerlo desaparece".

Con PreveCol, continúa la directora, son capaces de "asegurar que si estamos dando un resultado negativo es seguro que no tiene cáncer". De hecho, matiza que en la mayoría de sus trabajos se habla no de pacientes, sino de "potenciales pacientes".

Además del cáncer colorrectal, Amadix trabaja en pruebas de detección para cáncer de pulmón y de páncreas. Su elección, como afirma Sánchez-Viñes, no es casual: el primero presenta una incidencia creciente y suele diagnosticarse tarde, mientras que el segundo, aunque menos frecuente, es extremadamente agresivo y con pocas opciones de tratamiento. "Con los algoritmos que estamos desarrollando, donde incorporamos biomarcadores de la sangre, imágenes y factores de riesgo, podemos identificar de forma temprana si una lesión sospechosa es realmente maligna", señala Sánchez-Viñes.

En este proceso, la inteligencia artificial ha supuesto un salto cualitativo para la empresa. Aunque los biomarcadores se identificaron inicialmente mediante ensayos clínicos, los algoritmos

actuales permiten analizar grandes volúmenes de información y aumentar la precisión diagnóstica. "Lo que hace la IA es ser capaces de procesar mucho más rápido toda la información y generar algoritmos muchísimo más precisos que si fueran lineales", detalla. Esta integración de datos moleculares, clínicos e históricos es, según Sánchez-Viñes, uno de los principales valores diferenciales de Amadix frente a otras empresas. Tanto que se atreve a afirmar que son "los únicos que incorporamos los elementos moleculares y de datos dentro del algoritmo".

Con capital privado como base, la biotecnológica complementa su financiación con ayudas públicas, europeas y el respaldo de entidades financieras como Banco Sabadell. "Somos muy activos en buscar ayudas", explica la directora, que considera estos recursos como "el oxígeno que la compañía necesita para seguir adelante".

De cara al futuro, confía en que Amadix se consolide como un referente en detección temprana. "Me encantaría que dentro de 10 años hubiera más detección temprana de los tumores que estadios altos", afirma. Su aspiración es que la prevención y la concienciación se integre de forma natural en la sociedad, como ya ha ocurrido con el cáncer de mama, y que los avances en colon, pulmón y páncreas permitan seguir diagnosticando antes y mejor.

