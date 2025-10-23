La subida de cuotas que los autónomos van a sufrir el año que viene sigue dando que hablar. El Ministerio de Seguridad Social ha suavizado su propuesta después de la lluvia de críticas con las que se encontró la semana pasada. Sin embargo, no sería descabellado pensar que establecer un golpe a los autónomos demasiado alto al principio para acabar imponiendo uno inferior al final sería, precisamente, lo que podría estar detrás de la estrategia negociadora del Gobierno.

Así, el departamento de Elma Saiz ha decidido recular y congelar para 2026 las cotizaciones de los tres tramos más bajos de los autónomos, que son los que tienen rendimientos netos de menos de 1.166 euros al mes. Según los cálculos de la patronal ATA, con la segunda oferta del Gobierno, casi 1,4 millones de autónomos en España pagarán lo mismo al año que viene por este concepto.

Más de 1,8 millones pagará más

Sin embargo, el resto de trabajadores por cuenta propia, que son más de 1,8 millones de autónomos, tendrá que pagar más cuota en 2026. La subida comenzará en los 2,9 euros al mes para los tramos con rendimientos netos de entre 1.166 euros hasta los 1.300 euros (que pasarán de abonar 291 euros a la Seguridad Social a 293,91 euros).

Desde ese tramo, la subida irá creciendo hasta la última franja de ingresos, donde los autónomos con rendimientos netos al mes de más de 6.000 euros pasarán de pagar 590 euros mensuales a 604,75 euros, lo que supone un incremento de 14,75 euros. El presidente de ATA publicó los detalles esta semana.

Hemos parado el "Sablazo"

El Gobierno retira su propuesta y propone,en línea con la propuesta de @autonomosata

esto para 2026👇

-Que los tres tramos de las tablas reducidas paguen en 2026 igual que en 2025

-Los tres primeros tramos de la tabla general subirán un 1%

-Del tramo 4… pic.twitter.com/ipaVvw3Ips — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 20, 2025

El cambio del Gobierno en 2023

Cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con José Luis Escrivá al frente, dio en el año 2023 un giro radical al sistema de cotizaciones de los autónomos para obligarles a cotizar por sus "ingresos reales".

Este giro de 180 grados implicó que todos los autónomos que han obtenido ingresos netos superiores a 1.700 euros al mes han venido pagando más cuota desde 2023. Los que obtuvieron ingresos por debajo de esa cifra han venido pagando lo mismo o menos que antes. Por tanto, con esta medida se penaliza la generación de ingresos y de riqueza.

La asociación díscola

También hay que recordar que tanto ATA, como UATAE, UPTA, CEOE, Cepyme, CCOO, UGT y hasta el PP apoyaron este cambio drástico en el sistema de cuotas. Curiosamente, a diferencia de las grandes organizaciones de autónomos, hubo una asociación que sí dio la batalla a Escrivá en el año 2022.

Se trata de Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA), que no dudó en criticar el cambio. "Deja al autónomo sin libertad e impide al que gana algo más de dinero reinvertir esa ganancia en su negocio, lo que perjudica la generación de riqueza y el empleo. Es un freno a la economía" señalaba entonces su presidente, Pedro García, en Libre Mercado.

Hoy, volvemos a hablar con el presidente de AUPA, que recuerda que "el modelo anterior imponía una cuota mínima fija, que ya era inasumible para quien gana por debajo del SMI". Aunque el Gobierno presenta el modelo actual "como más justo", lo que hace es "obligar al autónomo a predecir sus ingresos un año antes y le penaliza si la realidad cambia, algo inevitable en un entorno volátil" explica.

Y es que, más allá de las cuotas, otro de los principales cambios establecidos por el Gobierno en 2023 es obligar al autónomo a ir calculando lo que va a ganar en el futuro. Al final del ejercicio, la Seguridad Social procede a regularizar las cuotas determinando si los rendimientos netos del autónomo están por encima o por debajo de los tramos por los que haya cotizado. Hacienda lo ha estado supervisando todo.

"Una ansiedad permanente"

"Al principio del año, el autónomo debe elegir una base de cotización basada en una previsión de ingresos que, en muchos casos, es poco más que una estimación. Pero la realidad rara vez coincide con esa previsión: un cliente que no paga, una crisis en el sector, una enfermedad o incluso un buen mes inesperado pueden alterar radicalmente los ingresos" explica García.

"Luego llega la regularización anual, y si resulta que has ingresado más de lo previsto, tienes que pagar la diferencia de cuota de golpe. Ese desajuste puede suponer cientos o incluso miles de euros en un solo momento, justo cuando el negocio necesita liquidez para operar" critica.

Esta situación "genera una ansiedad permanente porque no sabes si estás cotizando bien, si te van a reclamar más o si podrás afrontar el pago cuando llegue. Es una incertidumbre constante" sentencia.

Así, "en lugar de ofrecer protección, el sistema ha convertido la cotización en una fuente de estrés financiero". Por eso, desde AUPA defienden "un modelo más flexible: cuota cero o simbólica por debajo del SMI y libertad real para ajustar la base de cotización según la evolución del negocio, sin penalizaciones ni sorpresas al final del año. Muchos, con estabilidad, elegirían cotizar más para tener mejores prestaciones. Pero esa decisión debe ser libre, no impuesta" considera García.