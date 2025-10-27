La izquierda desata una cacería contra 'Cocina con Coqui' por mudarse a Andorra

El nivel de obsesión con las obligaciones tributarias que la izquierda ha logrado instaurar en la sociedad española ha llevado a la estigmatización de las personas que viven en un país como Andorra, que ofrece unas condiciones fiscales mucho más atractivas que el Gobierno español. De este modo, los influencers y deportistas que cambian su lugar de residencia, trasladándose desde España a Andorra, quedan para muchos marcados como personas insolidarias que no quieren contribuir al supuesto bien común que garantiza el Estado de Bienestar.

En este sentido, la última creadora de contenido que ha sufrido los ataques de un gran número de usuarios en redes sociales es la influencer de origen chino ‘Cocina con Coqui’, que elabora contenido gastronómico enseñando a sus seguidores cómo elaborar algunos platos de inspiración oriental. El motivo, una vez más, ha sido la decisión de la influencer de mudarse a Andorra.

Cacería en redes sociales

Lo cierto es que, en las últimas horas, desde que se conociera que la influencer había trasladado su residencia a Andorra, ha estallado una auténtica cacería en redes sociales contra ella. De hecho, como demuestran algunos usuarios que explicitan su alegría, la influencer de origen chino ha perdido incluso un gran número de seguidores.

La de seguidores que está perdiendo Cocina con Coqui es heavy…. Yo creo que a parte del patinazo….No ha pensado que su público no es el mismo que el de ciertos streamers (f4chas, incels, niños r4ta,…) que les da igual que se vayan a Andorra para no pagar impuestos aquí… pic.twitter.com/Xlu5fqCvaV — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) October 26, 2025

"Tu familia vino a España buscando una vida mejor, te pasas la vida tirando de lo público y, en cuanto ganas 4 euros, te vas a Andorra a evadir impuestos", apunta otro usuario. Sin embargo, lo cierto es que si su familia –lo cual desconocemos, porque no sabemos los motivos por los cuales esta influencer vivía en España– hubiera llegado a España buscando nuevas oportunidades, lo que hubieran logrado sería fruto de su propio trabajo. Además, señalar que vivir en Andorra implica evadir impuestos es un error, porque el residente andorrano debe hacer frente a las obligaciones tributarias de dicho país.

tu familia vino a España buscando una vida mejor, te pasas la vida tirando de lo público y, en cuanto ganas 4 €, te vas a Andorra a evadir impuestos. Que te compren el libro los andorranos, chavala https://t.co/DTIrByyV7n — robcrux 🏸 (@rbcrz13) October 25, 2025

"España te da la posibilidad de tener una vida mejor que en tu país de origen, te da los recursos y el dinero público para que progreses y a la que puedes te piras a Andorra", asevera otra persona que concluye "Coqui lo que das es asco".

O sea España te da la posibilidad de tener una vida mejor que en tu país de origen , te da los recursos y el dinero público para que progreses y a la que puedes te piras a Andorra? Coqui lo que das es asco https://t.co/8s0mcHS3qR — 🔞 (@paquitapacota) October 25, 2025

Así se expresan otros usuarios, que inciden en el hecho de que la influencer es de origen chino. ¿No resulta paradójico que quienes dicen ser los más progresistas no duden en increpar a una persona extranjera en cuanto tienen ocasión de hacerlo, como si ésta les debiera a ellos algo?

Del mismo modo, otras personas expresaban que, tras conocer que la influencer se había mudado a Andorra, no podían seguir teniéndola en estima.

Con lo bien que me caía ... Y desde que se mudó a Andorra se me ha caído https://t.co/mpmpQd6gmw pic.twitter.com/prg7ccm3FK — Alba Medina (@albammmedina) October 25, 2025

Respuesta de la influencer

Ante la avalancha de comentarios y ataques directos, la influencer se ha defendido explicando que es una decisión personal que queda en su privacidad. De hecho, ha subrayado que siempre ha mantenido lo privado a un lado y que ha basado su contenido en las recetas de origen chino que muestra en su perfil de redes sociales. "Cuando empecé esta cuenta (...) tenía muy claro que iba a ser una cuenta de recetas, algún hobby mío y poco más, y quería mantener mi vida privada lo más apartada posible", detalla.

Así, la influencer defiende que "soy una persona que valora mucho la privacidad y antes de mudarme a Andorra vivía en un pueblecito de Tarragona y nadie lo sabía porque nunca lo había dicho", añadiendo que "es algo que mantuve en privado porque no me gusta la idea de que la gente sepa dónde vivo". De este modo, la creadora de contenido señala además que "hace unos meses me mudé a Andorra y tenía la misma opinión; no tenía ni la necesidad ni la intención de decidir dónde vivía, pero porque para mí es algo privado".

En cualquier caso, la influencer apunta que "entiendo perfectamente que la gente opine, que no le parezca bien". "Esto es Internet y tienen todo el derecho de decir lo que quieran", añade al respecto. No obstante, como recomendación para los usuarios que se han dedicado a atacarla, añade también que "antes de comentar cualquier cosa desagradable, algo que nunca comentarías de tú a tú a otra persona, pensad que detrás de las pantallas hay una persona que siente y padece igual que tú".