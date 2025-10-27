Últimos días para pedir tu ordenador y web gratis

El reloj corre y la cuenta atrás ya ha comenzado: quedan solo unos días para solicitar el Kit Digital, la ayuda europea que permite a autónomos y micropymes estrenar un ordenador nuevo y una web profesional personalizada sin adelantar ni un euro. El plazo se cierra el 31 de octubre y no habrá prórrogas ni segundas convocatorias para acceder a estas condiciones.

La oportunidad es doble. Por un lado, un ordenador completamente nuevo. Por otro, una web pensada para dar visibilidad a tu negocio en Google, captar clientes más allá del boca a boca y ahorrar tiempo en gestiones. Todo ello, con la tramitación gestionada por un agente digitalizador homologado, de manera que no tengas que preocuparte por formularios ni papeleo.

El atractivo de la ayuda no se queda ahí: no hay adelantos. El IVA lo anticipa la entidad gestora y, en el régimen general, resulta neutro porque después se deduce en tu declaración trimestral. En la práctica, el coste es cero para la gran mayoría de autónomos.

Checklist exprés

Ordenador nuevo y en propiedad.

Web profesional lista para posicionar en Google.

Tramitación integral sin papeleo.

Cero euros de adelanto: el IVA lo anticipa el proveedor.

Plazo: solo hasta el 31 de octubre.

Las ventajas son claras: un salto en productividad, mayor visibilidad digital y más tiempo disponible para dedicar a los clientes en lugar de perderlo con ordenadores lentos o tareas manuales. Para muchos negocios, la diferencia ha sido pasar de no aparecer en Google a recibir solicitudes online en apenas unas semanas.

El 31 de octubre es la fecha límite y la demanda en estas últimas semanas es muy alta. Por eso, si cumples con los requisitos —autónomo o empresa con entre 0 y 3 empleados, al día con Hacienda y Seguridad Social y al menos seis meses de actividad— lo recomendable es iniciar la solicitud cuanto antes.