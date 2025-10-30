Una empresa gallega importa casas-cápsula que vende por menos de lo que vale un coche

El problema de la vivienda en España sigue haciéndose cada vez mayor y no parece que en el corto plazo vaya a ser el Gobierno el que dé una respuesta a esta cuestión, ya que entre sus "grandes medidas" está la recientemente anunciada puesta en marcha de un "teléfono gratuito de consulta e información veraz sobre la vivienda". En el siguiente post de X (Twitter) podemos ver a la ministra de Vivienda de España, Isabel Rodríguez, presumiendo de ello y de estar "empoderando a la ciudadanía":

📲 𝟬𝟰𝟳 - NÚMERO VIVIENDA Ponemos en marcha un teléfono gratuito de consulta e información veraz sobre vivienda. Con este número empoderamos a la ciudadanía con una nueva herramienta para defender sus derechos pic.twitter.com/wIwiePt2yZ — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) October 15, 2025

Al margen de este nuevo esperpento público por parte del Gobierno del PSOE, hay quienes tratan de buscar alternativas privadas a la acuciante escasez de vivienda en España y con ello ha surgido una nueva opción de vivienda. Aunque, eso sí, no se trata de viviendas al uso.

La empresa gallega Caslua Import ha importado desde China una nueva idea de "casa cápsula" que consiste en una vivienda modular, que puede llegar a los 40 metros cuadrados y que podría ser una solución a uno de los mayores problemas que tiene España en la actualidad.

Este modelo de vivienda lo ha traído una empresa fundada por Beatriz Castro y Antonio Luaña, quienes afirman que son los únicos distribuidores de la fábrica en cuestión con la que trabajan, una empresa de la que por cuestiones contractuales no nos han podido facilitar el nombre. "Nosotros podemos distribuirlas en España y Portugal."

También nos dicen que "no es un producto muy presente en España porque el procedimiento de importación no es sencillo sino más bien bastante laborioso y requiere unos trámites burocráticos y controles muy exhaustivos, tanto para salir de China como para entrar en España". Esta compañía gallega además nos asegura que es de las primeras empresas que han introducido este tipo de casas en España.

Los precios van desde los 17.500 a los 85.000 euros

En cuanto al funcionamiento, equipamiento y costes de los distintos modelos, desde Caslua Import nos han explicado que ellos comercializan "casas cápsula desde los 13 m2 hasta los 40 m2, algunas de ellas modulables, de tal forma que se pueden ensamblar para hacerlas más amplias e incluso se puede instalar una segunda planta o una terraza superior. Los módulos de manera individual no pueden exceder los 40 m2 ya que nos condiciona las medidas del contenedor en el que se transportan, pero como decimos se pueden hacer más grandes, ensamblando varios módulos".

"Los precios oscilan entre los 17.500 y los 85.000 euros (con todos los extras), dependiendo del tamaño y de las prestaciones incluidas. El equipamiento de base que proporcionamos sería: Cerradura electrónica, baño completo con ducha, lavabo y wc normal, cocina equipada, proyector con pantalla de 72 pulgadas y climatizador. A mayores precios, nuestros clientes pueden contratar extras adicionales como aerotermia, sistema de domótica, tragaluz inteligente, wc inteligente, jacuzzi, cortinas inteligentes, espejo inteligente, suelo radiante con grafeno, cama, tiras de luz de neón exteriores, etc.".

En lo que respecta a las licencias y permisos para poder vivir en una de estas casas cápsula, desde esta empresa gallega nos dicen que "para terreno urbano se requieren los permisos normales como si fuera una casa, y saber si en el ayuntamiento no hay restricciones en cuanto al diseño de las casas". En el caso de que el terreno sea rústico, "la mejor opción es instalar la casa cápsula como un mobile home, donde los permisos no son tan estrictos", nos explican.

Desde portales como Idealista se explica que las casas prefabricadas en España están reguladas por la misma legislación que las construcciones tradicionales, lo que incluye una serie de numerosos permisos y licencias que se explican en este artículo.

Han despertado un gran interés

Desde Caslua Import nos dicen que "desde que se ha presentado la empresa, se ha despertado muchísimo interés [por este tipo de casas] y estamos recibiendo muchas consultas, llamadas y solicitudes para visitar la cápsula de exposición que tenemos en San Vicente de O Grove. Hasta el punto en que hemos tenido que crear una agenda virtual para que la gente pueda reservar su cita a través de un calendario de forma fácil y rápida para poder atender a todos de forma organizada."

"Hay que tener en cuenta que la necesidad de vivienda está ahí y que, por tanto, lo que la gente busca es una alternativa y si además dicha alternativa es económica y mucho más rápida, pues mejor. Nuestro periodo de fabricación es de un mes y de dos meses más en transportarla desde China hasta el punto de entrega, mientras que el proceso de permisos y construcción de una vivienda normal puede llevar años", señalan desde Caslua Import.

Estas son las ventajas de las casas cápsula

Por último, y en palabras de estos emprendedores, las mejores ventajas de este tipo de casas son "los tiempos de entrega, el precio, la calidad de los materiales resistentes a la corrosión, a las humedades, terremotos, etc. También el equipamiento tecnológico que incorpora, la rapidez de instalación y montaje, la posibilidad de diseño a medida en el interior, la movilidad, los controles de calidad a los que son sometidas [las casas cápsula] para garantizar un perfecto aislamiento térmico y sonoro. Pueden ser incluso autosuficientes."

"Prácticamente todo son ventajas, son casas muy versátiles con muchos usos posibles. Ni siquiera el tamaño, que muchos pueden considerarlo una desventaja, es en realidad un inconveniente, puesto que algunos modelos son modulables", nos explican a Libre Mercado.

Aunque este tipo de casas aparecen como una alternativa al problema de la vivienda en España, dice también mucho de cómo se ha deteriorado el bienestar de los españoles para que este tipo de opciones low cost se tengan cada vez más en cuenta, en lugar de que haya mucha más vivienda tradicional disponible en nuestro país.

Así pues, y aunque aún está por ver cuál será la acogida de los españoles ante este tipo de viviendas, lo que sí está claro es que este tipo de modelos pueden llegar a ser una alternativa a otras opciones que actualmente se están dando en un mercado totalmente asfixiado y machacado por parte de la Administración Pública.