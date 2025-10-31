El Sindicato de Inquilinas intenta reventar un foro inmobiliario y acaba increpando a trabajadores ajenos al acto

Hay algo en lo que todas y cada una de las personas que analizan la problemática de la vivienda, sea cual sea su visión ideológica, coincidirían: en España hay más demanda de vivienda que oferta, es decir, que la solución pasa por aumentar la oferta, ya sea de una u otra manera. Algunos de estos analistas son los fondos que aglomeran una gran cantidad de inmuebles para alquilar. Estos, junto a otros profesionales del alquiler, se han reunido este jueves en el Rental Housing Forum, un encuentro profesional sobre alquiler residencial en España.

En este foro se ha defendido que España necesitará la construcción de alrededor de tres millones de viviendas en los próximos 15 años, lo que supondrá una inversión de unos 540.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que en el año 2024 se construyeron una cantidad aproximada de 14.400 viviendas protegidas, parece complicado que haya un auge de la vivienda pública como para satisfacer la creciente demanda.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha intentado boicotear el mencionado acto inmobiliario con una concentración a las puertas del evento en la que se ha pedido una "huelga de alquileres" y se ha coreado en contra de los "fondos buitres": "Buitres culpables, gobiernos responsables". En este marco, se ha llamado "especulador" a todo aquel que ha salido del Edificio Beatriz —en el que se celebraba el foro—; si bien la mayoría de las personas que han salido por la puerta simplemente trabajan allí. Así han increpado los manifestantes a los trabajadores que no tenían nada que ver con el acto; que no han sido los únicos que han sufrido algún tipo de comentario vejatorio: una persona ha llamado "fascistas" a los periodistas de Libertad Digital.

Así, se ha cantado "Madrid será la tumba del rentismo", "son nuestras casas no vuestro negocio" y "PSOE, PP, la misma mierda son". De esta forma ha tenido lugar el penúltimo acto de una semana frenética para el el sindicato, que ha preparado cinco concentraciones en tan solo una semana. De hecho, la primera y la segunda de ellas estaban destinadas a paralizar el desahucio de una persona que llevaba 70 años en el mismo piso —en el madrileño barrio de Ibiza, en el distrito de Retiro— pagando un alquiler de renta antigua. La acción ha sido parada momentáneamente por los juzgados a falta de una solución habitacional para Maricarmen, la inquilina de 87 años de edad.

Revientan un bote de pintura en la puerta

Fuentes de la organización del evento han asegurado a Libre Mercado que el acto era para profesionales del sector inmobiliario; por lo que no tendría demasiado sentido reivindicar un cambio de legislación ante el evento. Aun así, las fuentes consultadas han comunicado a este periódico que el espacio de networking se ha desarrollado con total normalidad y que ha sido fructífero para las empresas que han estado presentes. Además, han explicado que respetan el derecho del Sindicato de Inquilinas a manifestarse dónde y cuándo quieran.

Por otra parte, un trabajador del edificio que no estaba vinculado al acto ha informado a LM de un incidente que hubo por la mañana: los manifestantes han lanzado un bote de pintura a las cristaleras del edificio. Más tarde, al inicio del acto, han comenzado con los cánticos dificultando el trabajo de aquellas personas que realizan su actividad laboral en el edificio, tuvieran o no tuvieran vinculación al evento inmobiliario.