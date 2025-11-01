Lanzan NEO, el robot humanoide para las labores del hogar que cuesta menos de 500 euros al mes

Una de las consecuencias de los avances técnicos con las que se ha especulado desde hace tiempo, es la posibilidad de que el hombre pueda poner a su servicio a máquinas autónomas para desarrollar las tareas más tediosas y laboriosas de nuestro día a día. De este modo, la idea de utilizar robots se ha desarrollado hasta el punto de que los humanoides son ya una realidad que en pocos años podría ir normalizándose.

Lo cierto es que la incorporación de robots humanoides en la cadena de producción no dejaría de ser más que un avance más en el desarrollo de las máquinas que actualmente se utilizan en la industria. Un ejemplo de ello es el robot Apollo, diseñado especialmente para tareas industriales. Sin embargo, otra de las alternativas que se abren es que las familias utilicen estas máquinas en sus propias casas para que se encarguen de las labores del hogar.

NEO, el nuevo robot humanoide

La empresa californiana 1X.tech ha lanzado NEO, "el robot humanoide para el hogar", que ya está disponible bajo demanda. De hecho, la empresa publicita en su web que los interesados pueden reservar ya uno de estos robots por 200 dólares, destacando que es perfecto para el hogar. "NEO está diseñado para interacciones suaves y seguras, lo que lo hace perfecto para las personas y el hogar", destacan. En el vídeo promocional podemos ver al robot bailando, interactuando y ayudando a las personas como si fuera un acompañante más.

NEO The Home Robot

Desde la empresa explican que este robot ayuda a "transforma tu hogar" porque se encarga de las tareas domésticas "aburridas y rutinarias" para que puedas concentrarte en lo que realmente te importa. Además, garantizan que este robot ofrece una ayuda constante porque "te asiste con las tareas diarias". Así, detallan además que ayuda a recuperar nuestro tiempo gracias a que "automatiza las tareas del hogar, liberando tiempo para tus prioridades" y explican que este robot es capaz de aportar información útil en cada conversación con las personas.

Así las cosas, 1X.tech explica que los usuarios pueden darle al robot una lista de tareas y programar las horas a las que debe realizarse para que les ayude a limpiar y ordenar la casa. Además, añaden que "para cualquier tarea que no conozca, puedes programar a un experto para que lo guíe, ayudándolo a aprender mientras realiza el trabajo".

La compañía explica en su página web que comenzará a distribuir estos robots en 2026 y pide 200 dólares de reserva. Además, ofrece dos formas de adquirirlo. Primero, se puede adquirir su propiedad por 20.000 dólares. Sin embargo, también existe la posibilidad de contratarlo por 499 dólares mensuales.