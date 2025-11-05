BlackRock da un voto de confianza a Telefónica: reduce su posición corta al 0,57%

BlackRock ha dado un voto de confianza a Telefónica en el marco del nuevo plan estratégico que la compañía presentó ayer. Coincidiendo con este evento, y según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo ha recortado su posición bajista sobre la operadora del 0,69% al 0,57% con fecha de 4 de noviembre.



Según los datos de la CNMV, BlackRock IM es el único inversor bajista que queda en Telefónica con una posición superior al 0,50%, después de que Marshall Wace y Canada Pension Plan Investment Board redujeran su posición por debajo de ese umbral en los meses anteriores.

Aunque las acciones de Telefónica están sufriendo un duro castigo en bolsa tras la presentación de su nuevo plan, porque ayer cayeron un 13% y hoy se dejan otro 3,5%, los bajistas y los analistas también dan un voto de confianza a medio plazo a la operadora. Con los datos que Bloomberg recoge, el 73% de los analistas recomienda comprar o mantener las acciones de Telefónica, con un precio objetivo medio de 4,36 euros que dan a las acciones un potencial alcista del 21%.